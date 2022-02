Pechino 2022, Costantini: "Non mi aspettavo tutto questo supporto"

MILANO - "In realtà non me l'aspettavo, non mi aspettavo tutto questo supporto ed è stato meraviglioso. Già vivere l'Olimpiade è un sogno, vedere l'Italia intera che che ti supporta è pazzesco. Penso sia una cosa importante per il curling italiano, spero che il nostro movimento possa crescere sempre di più e quindi ridurre al minimo gli allenamenti in 1 o 2 e farli arrivare a essere sempre più numerosi": lo dice emozionata e sorridente Stefania Constantini, atterrata a Malpensa con una storica medaglia d'oro al collo.