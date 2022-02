Pechino 2022, pugno duro del Cio: "Niente premiazione se Valieva va a podio"

Il comunicato del Cio

Nel prendere atto di questa decisione e ricordando che non si tratta di una sentenza nel merito della vicenda ("solo dopo il dovuto procedimento si potrà stabilire se ha violato il codice mondiale antidoping e vada sanzionata"), dopo essersi consultato con i Comitati olimpici nazionali, l'Esecutivo del Cio annuncia che non ci sarà la premiazione del team event rinviata lo scorso 8 febbraio perché "non sarebbe opportuno in quanto includerebbe un'atleta che da un lato ha un campione A positivo ma la cui violazione delle regole antidoping non è stata invece accertata". Inoltre, per gli stessi motivi, dovesse la Valieva "finire fra le prime tre nel singolo di figura femminile, non ci sarà alcuna cerimonia floreale né la cerimonia delle medaglie durante i Giochi Invernali".