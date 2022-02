PECHINO - La nazionale maschile di curling dice addio al sogno medaglia ai Giochi Invernali di Pechino. Sul ghiaccio del National Acquatics Center gli azzurri incassano la quinta sconfitta in sei partite, battuti 7-3 dal Canada. All'Italia non resta ora che onorare il resto della competizione, a partire dalla sfida contro gli Usa di domani, alle 20.05 cinesi, le 13.05 nostrane. Finora gli Azzurri hanno vinto solo contro la Svizzera.