Pechino 2022, Valieva. Disciplinare Cio: "Il caso è ancora in corso"

PECHINO - "Il caso è ancora pendente, non abbiamo una decisione finale sul merito, non sono state nemmeno esaminate le controanalisi. Una squalifica, che non sarebbe certamente a vita, sarebbe decisa soltanto quando ci sarà una decisione finale, quando sarà stabilito se è stato doping oppure no". Denis Oswald, presidente della commissione disciplinare del Cio, fa il punto sul caso Valieva, confermando anche che ci sarà un'indagine sull'entourage della pattinatrice russa: "Toccherà soprattutto alla Wada esaminare tutti gli aspetti della vicenda, compreso questo, perché ovviamente nessuno immagina che una ragazza di 15 anni abbia potuto fare qualcosa di sbagliato da sola".