Ucraina, paralimpiadi: esclusi russi e bielorussi

ROMA - Il consiglio di amministrazione del Comitato paralimpico internazionale (Ipc) ha deciso di rifiutare le iscrizioni agli atleti russi e bielorussi per i Giochi paralimpici invernali di Pechino 2022. Lo si legge in una nota del comitato. "Ciò significa che gli atleti paralimpici di questi paesi non potranno più partecipare ai Giochi che si apriranno il 4 marzo 2022", chiarisce il comunicato.