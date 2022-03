YANGQING (Cina) - Oro per l'azzurro Giacomo Bertagnolli nella supercombinata maschile vision impaired alle Paralimpiadi Invernali. Per il 23enne sciatore trentino delle Fiamme Gialle, portabandiera dell'Italia a Pechino2022, è la seconda medaglia dopo l'argento di ieri in super-G sulle piste di Yangqing.