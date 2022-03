Paralimpiadi 2022, hockey: l'Italia conclude al quinto posto

L' Italia chiude la Paralimpiade di Pechino 2022 con una vittoria ricca di emozioni, fino all'ultimo minuto. Gli azzurri dell'hockey di Massimo Da Rin soffrono contro la Repubblica Ceca ma non mollano e mai e, dopo aver agguantato in extremis il pareggio alla fine dei tempi regolamentari, vincono per 4-3 al supplementare chiudendo il torneo al quinto posto finale. Una bella rivincita rispetto allo 0-5 subito dagli stessi avversari nella partita inaugurale al National Indoor Stadium . Primo tempo decisamente combattuto con gli azzurri che devono difendersi sul finire del primo tempo grazie al solito Andrea Macrì , che salva sulla linea a pochi secondi dalla sirena. Il match cambia completamente nel secondo tempo, con la fuga di Gigi Rosa che vale il vantaggio al minuto 24:11 con una splendida conclusione dritta all'incrocio dei pali senza lasciare scampo al portiere avversario Michal Vapenka . Si tratta della prima volta del torneo in cui l'Italia è riuscita a far gol in power-play. La gioia però dura poco perché Alex Ohar trova l'1-1 grazie a un tiro beffardo che batte Julian Kasslatter al minuto 27:24.

Da Rin: "Ce lo meritavamo"

L'head coach Massimo Da Rin ha commentato: "Emozioni ne avete viste tante, anche questo è il bello del para ice hockey. Ci abbiamo creduto fino alla fine e credo che questo sia un bello spot per il futuro. Chiudiamo al quinto posto che non era un risultato pensabile prima di arrivare qui. Ce lo meritavamo perché abbiamo lottato e sudato su ogni disco, nonostante non fosse facile farlo all'ultima partita. Avevamo tanti esordienti, ma tutti i ragazzi hanno messo oltre al cuore anche l'impegno. Sono contento per tutti i tifosi che ci hanno seguito da casa, per il Comitato Italiano Paralimpico e per la nostra Federazione e il suo presidente Andrea Gios, che ci hanno sempre supportato. Ho fiducia nelle nostre istituzioni perché in futuro possiamo essere davvero competitivi".