Arianna Fontana: "Milano-Cortina 2026? Ci sarò, posso dire la mia"

Arianna Fontana ha confermato la sua presenza alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Durante l'evento stampa organizzato per ufficializzare il rinnovo della collaborazione tra Coni ed Herbalife24 in qualità di Sport Nutrition Supplements Sponsor, l'azzurra ha dichiarato: "Da Torino 2006 un po' di acqua sotto i ponti ne è passata. Io sono la stessa, la passione è la stessa, ma sono cambiate tante persone intorno a me, perchè sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Finora ce l'ho fatta, vedremo cosa accadrà a Milano-Cortina nel 2026: ci sarò sicuramente perchè penso di poter dire ancora la mia".