Milano-Cortina, la fiamma olimpica è arrivata in Italia: ora la consegna a Mattarella al Quirinale

La fiamma olimpica di Milano Cortina è atterrata a Fiumicino e torna così in Italia vent'anni dopo i Giochi invernali di Torino 2006. E' arrivata a Roma a bordo del volo Ita siglato "Ciro Ferrara" proveniente da Atene dove questa mattina c'è stata la cerimonia di accensione del braciere. A scendere con la fiamma, il presidente della fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò e la tennista numero 1 d'Italia e due volte campionessa del mondo Jasmine Paolini. "È incredibile, mi sento onorata - ha dichiarato la numero 8 Wta - è un'emozione grandissima e mi sto godendo questa giornata. Che messaggio lancia la fiamma? Impegno, passione e pace, spero porti tutto questo in tutta Italia", ha aggiunto".