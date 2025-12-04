Milano-Cortina, la fiamma olimpica è arrivata in Italia: ora la consegna a Mattarella al Quirinale

La fiamma olimpica di Milano Cortina è atterrata a Fiumicino e torna così in Italia vent'anni dopo i Giochi invernali di Torino 2006. E' arrivata a Roma a bordo del volo Ita siglato "Ciro Ferrara" proveniente da Atene dove questa mattina c'è stata la cerimonia di accensione del braciere. A scendere con la fiamma, il presidente della fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò e la tennista numero 1 d'Italia e due volte campionessa del mondo Jasmine Paolini. "È incredibile, mi sento onorata - ha dichiarato la numero 8 Wta - è un'emozione grandissima e mi sto godendo questa giornata. Che messaggio lancia la fiamma? Impegno, passione e pace, spero porti tutto questo in tutta Italia", ha aggiunto".
La fiamma olimpica al Quirinale
Sull'aereo presenti anche Luciano Buonfiglio, n.1 Coni, e Carlo Mornati (segretario generale del Coni), oltre ai sindaci di Milano e Cortina e l'ad della fondazione dei Giochi, Andrea Varnier (a coordinare le operazioni ADR). La torcia ora andrà in Quirinale dove ad attenderla nella Vetrata del Cortile d'Onore ci sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nella mattinata del 4 dicembre invece, si è tenuto il passaggio della fiamma dal Comitato Olimpico greco alla presidenza della Fondazione Milano-Cortina. Una cerimonia che ha visto la partecipazione di Filippo Ganna oltre che di Paolini. Il passaggio è stato inoltre preceduto dalla staffetta che nei 9 giorni precedenti ha attraversato sette regioni per un totale di 2 mila km e coinvolto 450 tedofori.