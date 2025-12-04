Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Milano-Cortina, la fiamma olimpica è arrivata in Italia: ora la consegna a Mattarella al Quirinale

La torcia è giunta a Roma a bordo del volo Ita siglato "Ciro Ferrara" proveniente da Atene dove la mattina di giovedì 4 si è tenuta la cerimonia di accensione del braciere
2 min
Milano-Cortinaolimpiadi invernali
Milano-Cortina, la fiamma olimpica è arrivata in Italia: ora la consegna a Mattarella al Quirinale

La fiamma olimpica di Milano Cortina è atterrata a Fiumicino e torna così in Italia vent'anni dopo i Giochi invernali di Torino 2006. E' arrivata a Roma a bordo del volo Ita siglato "Ciro Ferrara" proveniente da Atene dove questa mattina c'è stata la cerimonia di accensione del braciere. A scendere con la fiamma, il presidente della fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò e la tennista numero 1 d'Italia e due volte campionessa del mondo Jasmine Paolini. "È incredibile, mi sento onorata - ha dichiarato la numero 8 Wta - è un'emozione grandissima e mi sto godendo questa giornata. Che messaggio lancia la fiamma? Impegno, passione e pace, spero porti tutto questo in tutta Italia", ha aggiunto".

La fiamma olimpica al Quirinale

Sull'aereo presenti anche Luciano Buonfiglio, n.1 Coni, e Carlo Mornati (segretario generale del Coni), oltre ai sindaci di Milano e Cortina e l'ad della fondazione dei Giochi, Andrea Varnier (a coordinare le operazioni ADR). La torcia ora andrà in Quirinale dove ad attenderla nella Vetrata del Cortile d'Onore ci sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nella mattinata del 4 dicembre invece, si è tenuto il passaggio della fiamma dal Comitato Olimpico greco alla presidenza della Fondazione Milano-Cortina. Una cerimonia che ha visto la partecipazione di Filippo Ganna oltre che di Paolini. Il passaggio è stato inoltre preceduto dalla staffetta che nei 9 giorni precedenti ha attraversato sette regioni per un totale di 2 mila km e coinvolto 450 tedofori. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS