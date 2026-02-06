E adesso godiamoci l’abbraccio col mondo

Milano, ora goditela. Goditela fino in fondo, metti via il disincanto di chi ha già visto tutto, perché anche se hai visto tanto, anzi quasi tutto, questa cosa qui non l’hai mai vissuta e, se vuoi capirla davvero, devi guardarla con lo stupore di un bambino. Le Olimpiadi possono cambiare le città e chi le vive, spalancare i cuori e le menti, lasciare un’indimenticabile scia di ricordi e orgoglio. A Torino è andata così e, per strada, vent’anni dopo, c’è ancora chi indossa i giacconi dei volontari: scoloriti e gloriosi, non tengono solo caldo, tengono compagnia. Ma le Olimpiadi possono anche passare come un temporale, dare un fugace spettacolo di tuoni e fulmini, lasciando disagi e pozzanghere da far evaporare. Al netto del business, dei miliardi (tanti, forse troppi) e delle infrastrutture che lascia (o lasciate a metà), Olimpiade significa invitare il mondo a casa propria e abbracciarlo nella più grande festa possibile. Sono diverse dalla Settimana della moda o dal Salone del mobile, sono magiche, ma è una magia alla quale bisogna predisporsi, altrimenti le si può confondere per una baracconata e perdersi tutto il bello, facendo scolare la meraviglia nei tombini. Milano, goditela, perché sei già una capitale del mondo e questa è l’occasione per cogliere veramente cosa significa esserlo.