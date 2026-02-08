Milano-Cortina, Fischnaller è un fulmine: doppia volata per il podio

Un day-1 consistente. Dominik Fischnaller ha archiviato la prima giornata del singolo maschile di slittino nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con un solido terzo posto sulla pista “Eugenio Monti” del Cortina Sliding Center, mentre Leon Felderer si è inserito con autorevolezza nella top-five provvisoria. L’avvio della sfida a cinque cerchi ha i connotati tedeschi, perché Max Langenhan ha dominato entrambe le discese inaugurali, firmando il record del tracciato in tutte e due le run e portandosi al comando a metà gara, con il tempo complessivo di 1’45″826. Una dimostrazione di forza notevole del teutonico che, quest'oggi, andrà a caccia di una replica. Alle sue spalle hanno concluso l’austriaco Jonas Müller, distante 162 millesimi, e appunto Fischnaller, terzo a 0″298 dopo aver fatto segnare il terzo crono in entrambe le manche.

Fischnaller: "La discesa è andata bene. Posso migliorare qualcosa"

La seconda discesa ha permesso all’azzurro di consolidare il proprio piazzamento, ampliando il margine sul lettone Kristers Aparjods, quarto a 0″508, e su Felderer, quinto a 0″765. Più attardato Alex Gufler, che ha chiuso la giornata in quindicesima posizione con un ritardo di 1″943. Lo slittinista tricolore si è dimostrato soddisfatto e lucido anche nell’analisi: «La discesa è andata bene – confida Fischnaller –: posso migliorare qualcosa in partenza, ma sono complessivamente contento di queste due prime run. Sono abbastanza tranquillo e pronto per attaccare ancora. La pista è bellissima, hanno fatto un lavoro incredibile. Nella seconda discesa credo di aver sfruttato al meglio il numero uno di partenza: per noi è importante avere un ghiaccio duro e il freddo si adatta al meglio ai nostri materiali. Ho puntato la stagione solo su questo appuntamento, anche se in Coppa del Mondo non è andata al meglio. Il giuramento alla cerimonia d’apertura? Sapevo che l’avrei letto già da inizio stagione: è stata una grande emozione, davvero tanti brividi. Ora non mi resta che rimanere concentrato e pensare bene a quello che dovrò fare. E poi, come oggi, all’attacco!», ha aggiunto l'azzurro. Ricerca di serenità e voglia di fare nell'animo di Fischnaller, che va a caccia della sua seconda medaglia olimpica dopo il bronzo a Pechino nel 2022.

Felderer: "Sono abbastanza soddisfatto"

Approccio positivo anche quello di Felderer, nella consapevolezza che ci possano essere margini di crescita: «Sono abbastanza soddisfatto, ma ho fatto errori in entrambe le manche, soprattutto nella curva Sento e nella curva Tofana. La sfida su quattro manche è più difficile, ma abbiamo il vantaggio di esserci allenati molto su questa pista, la conosciamo meglio e di conseguenza avere più manche a disposizione gioca per noi», ha dichiarato. Sarà interessante capire in che modo le variazioni di temperature potranno dare dei feedback diversi nel momento in cui si deciderà il podio olimpico. Il verdetto finale arriverà nella giornata odierna con le ultime due run, in programma rispettivamente alle 17 e alle 18.34.