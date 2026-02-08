Tuttosport.com
Goggia non trattiene l'emozione: "Bronzo ultimo colore che mi mancava. Sono un po' dispiaciuta, ma..."

La sciatrice azzurra ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi di Milano-Cortina nella discesa libera femminile. A trionfare è stata Breezy Johnson
2 min
olimpiadi invernalimilano cortinaGoggia

Sofia Goggia ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera femminile ai Giochi di Milano Cortina. Il successo è andato alla campionessa mondiale in carica, la statunitense Breezy Johnson, che ha preceduto di 4 centesimi la tedesca Emma Aicher e di 58 centesimi la sciatrice azzurra. Per Goggia si tratta del terzo podio olimpico in carriera in discesa libera dopo l'oro di PyeongChang 2018 e l'argento di Pechino 2022. Per quanto riguarda le altre italiane Laura Pirovano si è piazzata sesta a 94 centesimi dalla vincitrice, Federica Brignone ha chiuso invece al decimo posto a 1"19, subito davanti a Nicol Delago undicesima. La gara è stata caratterizzata da una interruzione di circa 20 minuti a causa della caduta shock di Lindsey Vonn, una delle favorite per l'oro alla vigilia. La fuoriclasse statunitense è scivolata dopo una decina di secondi ed è stata portata via in elicottero. Successivamente la gara è stata sospesa nuovamente per un'altra brutta caduta, alla sciatrice di Andorra Cande Moreno, a sua volta soccorsa e trasportata in elicottero.

Goggia: "Sono un po' dispiaciuta"

"Il bronzo era l'ultimo colore che mi mancava, anche se avrei preferito bissare quello del 2018. Però bisogna avere una visione generale, tre Olimpiadi e tre medaglie in questa disciplina...". Sofia Goggia commenta così il bronzo ottenuto nella discesa libera olimpica di Cortina, che si somma, sempre nella stessa specialità, all'oro di Pyeongchang 2018 e all'argento di Pechino 2022. L'azzurra non ha contenuto l'emozione a pochi istanti dal termine della gara, in merito alla quale ha poi affermato: "Sono un po' dispiaciuta - ammette la 33enne bergamasca delle Fiamme Gialle a Raisport, costretta ad un lungo stop a causa della caduta di Lindsey Vonn - Quell'attesa non è stata di semplice gestione ma sono rimasta focalizzata su quanto dovevo fare".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

