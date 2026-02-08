Goggia non trattiene l'emozione: "Bronzo ultimo colore che mi mancava. Sono un po' dispiaciuta, ma..."

Sofia Goggia ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera femminile ai Giochi di Milano Cortina. Il successo è andato alla campionessa mondiale in carica, la statunitense Breezy Johnson, che ha preceduto di 4 centesimi la tedesca Emma Aicher e di 58 centesimi la sciatrice azzurra. Per Goggia si tratta del terzo podio olimpico in carriera in discesa libera dopo l'oro di PyeongChang 2018 e l'argento di Pechino 2022. Per quanto riguarda le altre italiane Laura Pirovano si è piazzata sesta a 94 centesimi dalla vincitrice, Federica Brignone ha chiuso invece al decimo posto a 1"19, subito davanti a Nicol Delago undicesima. La gara è stata caratterizzata da una interruzione di circa 20 minuti a causa della caduta shock di Lindsey Vonn, una delle favorite per l'oro alla vigilia. La fuoriclasse statunitense è scivolata dopo una decina di secondi ed è stata portata via in elicottero. Successivamente la gara è stata sospesa nuovamente per un'altra brutta caduta, alla sciatrice di Andorra Cande Moreno, a sua volta soccorsa e trasportata in elicottero.