Programma Olimpiadi Milano Cortina 9 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Dopo una giornata ricca di emozioni e medaglie per l'Italia, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono pronte a ripartire lunedì 9 febbraio con un programma che promette tanto spettacolo. Dove vedere i Giochi Olimpici in diretta tv: sulla Rai per trasmissioni in chiaro delle gare più emozionanti e delle cerimonie (diretta streaming su RaiPlay) e sui canali Eurosport, che offre la copertura completa dell'evento. Nel programma odierno spicca la combinata a squadre maschile di sci alpino allo Stelvio Ski Centre ma anche il pattinaggio di velocità, che per il terzo giorno consecutivo assegna medaglie, la finale dello slopestyle femminile (con Maria Gasslitter) e il curling doppio misto. Di seguito il programma completo di lunedì 9 febbraio.