Programma Olimpiadi Milano Cortina 9 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Ecco gli eventi del giorno ai giochi Olimpici e gli azzurri che gareggeranno. Spicca la combinata a squadre maschile di sci alpino
Dopo una giornata ricca di emozioni e medaglie per l'Italia, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono pronte a ripartire lunedì 9 febbraio con un programma che promette tanto spettacolo. Dove vedere i Giochi Olimpici in diretta tv: sulla Rai per trasmissioni in chiaro delle gare più emozionanti e delle cerimonie (diretta streaming su RaiPlay) e sui canali Eurosport, che offre la copertura completa dell'evento. Nel programma odierno spicca la combinata a squadre maschile di sci alpino allo Stelvio Ski Centre ma anche il pattinaggio di velocità, che per il terzo giorno consecutivo assegna medaglie, la finale dello slopestyle femminile (con Maria Gasslitter) e il curling doppio misto. Di seguito il programma completo di lunedì 9 febbraio.

Il medagliere di Milano-Cortina

Milano-Cortina, programma lunedì 9 febbraio

08.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 1 

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino piccolo, prova 1 

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-USA, Svizzera-Canada, Norvegia-Corea del Sud, Estonia-Cechia – Diretta tv su Rai2 fino alle 10.30, poi RaiSport

10.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 1 

10.30 SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile, discesa libera – Diretta tv su Rai2

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Giappone – Diretta tv su RaiSportHD

12.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (prima manche) – Diretta tv su Rai2 (con pausa TG)

12.59 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (seconda manche) – Diretta tv su Rai2 (con pausa TG)

13.00 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 3-4 

13.28 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (terza manche) – Diretta tv su Rai2 (con pausa TG)

14.00 SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile, slalom – Diretta tv su Rai2

14.10 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 3-4 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Francia 

17.00 SLITTINO – Singolo femminile, prima manche – Diretta tv su Rai2

17.30 SPEED SKATING – 1000 metri femminile – Diretta tv su RaiSportHD

18.05 CURLING – Doppio misto, semifinali – Diretta tv su Rai2

18.32 SLITTINO – Singolo femminile, seconda manche 

19.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, primo turno – Diretta tv su RaiSport

19.20 PATTINAGGIO DI FIGURA – Rhythm dance – Diretta tv su Rai2

19.30 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (prima manche)  – Diretta tv su RaiSportHD

19.53 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (seconda manche) – Diretta tv su RaiSportHD

20.12 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, finale 

20.17 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (terza manche) – Diretta tv su RaiSportHD

20.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-USA 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Cechia – Diretta tv su RaiSportHD

 

 

Gli italiani in gara il 9 febbraio

10:05 Curling – Round robin doppio misto: Italia-USA (Stefania Constantini, Amos Mosaner)

10:30 Sci alpino – Combinata a squadre uomini, discesa libera

12:10 Hockey su ghiaccio – Turno preliminare donne: Italia-Giappone

12:30 Sci acrobatico – Slopestyle donne, finale manche 1 (Maria Gasslitter)

12:59 Sci acrobatico – Slopestyle donne, finale manche 2 (Maria Gasslitter)

13:28 Sci acrobatico – Slopestyle donne, finale manche 3 (Maria Gasslitter)

14:00 Sci alpino – Combinata a squadre uomini, slalom speciale

17:00 Slittino – Singolo donne, manche 1 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

17:30 Pattinaggio di velocità – 1000 metri donne

18:05 Curling – Doppio misto, semifinale (eventuale Constantini-Mosaner)

18:35 Slittino – Singolo donne, manche 2 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

19:00 Salto con gli sci – Individuale uomini trampolino normale, round 1 (Bresadola, Cecon, Insam)

19:20 Pattinaggio di figura – Danza su ghiaccio, danza ritmica (Guignard-Fabbri)

19:30 Snowboard – Big air donne, finale (eventuale Marilù Poluzzi)

20:12 Salto con gli sci – Individuale uomini trampolino normale, round finale

 

 

 

 

Gli italiani in gara il 9 febbraio

