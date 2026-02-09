Programma Olimpiadi Milano Cortina 9 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Dopo una giornata ricca di emozioni e medaglie per l'Italia, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono pronte a ripartire lunedì 9 febbraio con un programma che promette tanto spettacolo. Dove vedere i Giochi Olimpici in diretta tv: sulla Rai per trasmissioni in chiaro delle gare più emozionanti e delle cerimonie (diretta streaming su RaiPlay) e sui canali Eurosport, che offre la copertura completa dell'evento. Nel programma odierno spicca la combinata a squadre maschile di sci alpino allo Stelvio Ski Centre ma anche il pattinaggio di velocità, che per il terzo giorno consecutivo assegna medaglie, la finale dello slopestyle femminile (con Maria Gasslitter) e il curling doppio misto. Di seguito il programma completo di lunedì 9 febbraio.
Il medagliere di Milano-Cortina
Milano-Cortina, programma lunedì 9 febbraio
08.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 1
09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino piccolo, prova 1
10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-USA, Svizzera-Canada, Norvegia-Corea del Sud, Estonia-Cechia – Diretta tv su Rai2 fino alle 10.30, poi RaiSport
10.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 1
10.30 SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile, discesa libera – Diretta tv su Rai2
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Giappone – Diretta tv su RaiSportHD
12.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (prima manche) – Diretta tv su Rai2 (con pausa TG)
12.59 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (seconda manche) – Diretta tv su Rai2 (con pausa TG)
13.00 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 3-4
13.28 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (terza manche) – Diretta tv su Rai2 (con pausa TG)
14.00 SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile, slalom – Diretta tv su Rai2
14.10 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 3-4
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Francia
17.00 SLITTINO – Singolo femminile, prima manche – Diretta tv su Rai2
17.30 SPEED SKATING – 1000 metri femminile – Diretta tv su RaiSportHD
18.05 CURLING – Doppio misto, semifinali – Diretta tv su Rai2
18.32 SLITTINO – Singolo femminile, seconda manche
19.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, primo turno – Diretta tv su RaiSport
19.20 PATTINAGGIO DI FIGURA – Rhythm dance – Diretta tv su Rai2
19.30 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (prima manche) – Diretta tv su RaiSportHD
19.53 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (seconda manche) – Diretta tv su RaiSportHD
20.12 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, finale
20.17 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (terza manche) – Diretta tv su RaiSportHD
20.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-USA
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Cechia – Diretta tv su RaiSportHD
Gli italiani in gara il 9 febbraio
10:05 Curling – Round robin doppio misto: Italia-USA (Stefania Constantini, Amos Mosaner)
10:30 Sci alpino – Combinata a squadre uomini, discesa libera
12:10 Hockey su ghiaccio – Turno preliminare donne: Italia-Giappone
12:30 Sci acrobatico – Slopestyle donne, finale manche 1 (Maria Gasslitter)
12:59 Sci acrobatico – Slopestyle donne, finale manche 2 (Maria Gasslitter)
13:28 Sci acrobatico – Slopestyle donne, finale manche 3 (Maria Gasslitter)
14:00 Sci alpino – Combinata a squadre uomini, slalom speciale
17:00 Slittino – Singolo donne, manche 1 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)
17:30 Pattinaggio di velocità – 1000 metri donne
18:05 Curling – Doppio misto, semifinale (eventuale Constantini-Mosaner)
18:35 Slittino – Singolo donne, manche 2 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)
19:00 Salto con gli sci – Individuale uomini trampolino normale, round 1 (Bresadola, Cecon, Insam)
19:20 Pattinaggio di figura – Danza su ghiaccio, danza ritmica (Guignard-Fabbri)
19:30 Snowboard – Big air donne, finale (eventuale Marilù Poluzzi)
20:12 Salto con gli sci – Individuale uomini trampolino normale, round finale
