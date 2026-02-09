Sinner e le Olimpiadi: il messaggio per l'amica Lindsey Vonn commuove tutti

Una sciata con Lindsey

Una foto simbolica dei due che risale a marzo 2022 quando hanno sciato insieme a Plan de Corones, nel' Alto Adige. Per il numero 2 al mondo Atp la sciatrice rappresenta un vero esempio da seguire: "È una persona incredibile. Una campionessa che ha vinto tutto ed è rimasta molto umile e disponibile. Mi piace ascoltare la sua opinione e fare tesoro della sua esperienza". La Vonn, intervistata da Repubblica nel febbraio 2025, aveva anche rilanciato l'invito a sciare nuovamente con Jannik confermando la loro amicizia: "Con Jan sono sempre in contatto, siamo buoni amici. L'altro giorno lui era a Plan de Corones, e mi è dispiaciuto non poterlo incontrare. Ma prima o poi scieremo di nuovo insieme. Lui ora ha molto da fare e molti altri trofei da vincere. Ci ritroveremo un giorno, ne sono sicura. Prima, però, entrambi abbiamo a job to do…".