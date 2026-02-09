Tuttosport.com
Sinner e le Olimpiadi: il messaggio per l'amica Lindsey Vonn commuove tutti

Il tennista azzurro ha espresso la sua vicinanza alla leggeda dello sci dopo il brutto infortunio in discesa libera
2 min
sinnerVonn
Sinner e le Olimpiadi: il messaggio per l'amica Lindsey Vonn commuove tutti

CORTINA D'AMPEZZO - Il mondo dello sport è ancora sotto shock per il brutto infortunio rimediato da Lindsey Vonn durante la discesa libera femminile alle Olimpia di Milano-Cortina. Tanti i messaggi di sostengo dal mondo dello sport, da Rafa Nadal all'amico Lewis Hamilton fino al compagno di sciate Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha postato su Instagram una foto che lo ritrae in pista con la leggenda statunitense scrivendo "Pensando a te Lindsey" con l'emoji della preghiera come segno di sostegno in questo momento difficile.

Una sciata con Lindsey

Una foto simbolica dei due che risale a marzo 2022 quando hanno sciato insieme a Plan de Corones, nel' Alto Adige. Per il numero 2 al mondo Atp la sciatrice rappresenta un vero esempio da seguire: "È una persona incredibile. Una campionessa che ha vinto tutto ed è rimasta molto umile e disponibile. Mi piace ascoltare la sua opinione e fare tesoro della sua esperienza". La Vonn, intervistata da Repubblica nel febbraio 2025, aveva anche rilanciato l'invito a sciare nuovamente con Jannik confermando la loro amicizia: "Con Jan sono sempre in contatto, siamo buoni amici. L'altro giorno lui era a Plan de Corones, e mi è dispiaciuto non poterlo incontrare. Ma prima o poi scieremo di nuovo insieme. Lui ora ha molto da fare e molti altri trofei da vincere. Ci ritroveremo un giorno, ne sono sicura. Prima, però, entrambi abbiamo a job to do…".

 

 

 

Tutte le news di Olimpiadi Invernali

