Programma Olimpiadi Milano Cortina 10 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Tutto pronto per una nuova giornata olimpica di Milano e Cortina 2026. L'Italia proverà a smaltire la delusione del ko in semifinale nel doppio misto del curling con Constantini e Mosaner che si giocheranno il podio contro la coppia britannica. Sarà anche il giorno di Arianna Fontana nello short track con la possibilità nello sprint donne e nella staffetta di portare a casa medaglie preziose. Ad aprire la giornata ci pensa lo sci di fondo con le qualificazioni, sia delle donne che degli uomini per la sprint. Poi lo sci alpino con la combinata a squadre femminile fino alla gara di hockey della azzurre contro la Germania, gara che poco conta visto lo storico passaggio del turno. Medaglie in palio anche nel fondo maschile e femminile per la sprint e nello sci freestyle.
Dove seguire le Olimpiadi
Le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay.
Il medagliere di Milano-Cortina
Milano-Cortina, programma martedì 10 febbraio
09:15 Sci di fondo: Sprint donne, qualificazione (Cassol, De Martin Pinter, Di Centa, Monsorno)
09:15 Sci di fondo: Sprint uomini, qualificazione (Brap, Graz, Mocellini, Pellegrino)
10:30 Sci alpino: Combinata a squadre donne, discesa libera (Na. Delago, Ni. Delago, Goggia, Pirovano)
10:30 Short track: 500m donne, batterie (Betti, Fontana, Sighel)
11:10 Short track: 1000m uomini, batterie (Nadalini, Sighel, Spechenhauser)
11:59 Short track: Staffetta mista, quarti (Italia)
12.30 Sci Freestyle, finale manche 1,2, e 3
12:56 Short track: Staffetta mista, finale (eventuale Italia)
13:13 Sci di fondo: Sprint donne, finale (eventuale Italia)
13:25 Sci di fondo: Sprint uomini, finale (eventuale Italia)
13:30 20km individuale uomini (Braunhofer, Giacomel, Hofer, Romanin, Zeni)
14:00 – 15:20: Sci alpino – Combinata a squadre donne slalom (D'Antonio, Della Mea, Peterlini, Trocker)
14:05 – 16:05: Curling – Finale per il bronzo doppio misto (Italia-Gran Bretagna)
14:15 Sci Freestyle, qualificazioni 1 (Passaretta)
16:40 – 19:10: Hockey su ghiaccio – Turno preliminare donne (Italia-Germania)
17:00 – 19:50: Slittino – Individuale donne run 3 e 4 (Robatscher, Hofer)
18:05 – 20:25: Curling – Finale per l’oro doppio misto
18:30 – 22:45: Pattinaggio di figura – Programma breve individuale uomini (Grassl, Rizzo)
18:45 – 21:10: Salto con gli sci – Gara a squadre miste (Italia)
20:10 - 23:40: Hockey su ghiaccio – Turno preliminare donne