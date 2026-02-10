Programma Olimpiadi Milano Cortina 10 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Tutto pronto per una nuova giornata olimpica di Milano e Cortina 2026. L'Italia proverà a smaltire la delusione del ko in semifinale nel doppio misto del curling con Constantini e Mosaner che si giocheranno il podio contro la coppia britannica. Sarà anche il giorno di Arianna Fontana nello short track con la possibilità nello sprint donne e nella staffetta di portare a casa medaglie preziose. Ad aprire la giornata ci pensa lo sci di fondo con le qualificazioni, sia delle donne che degli uomini per la sprint. Poi lo sci alpino con la combinata a squadre femminile fino alla gara di hockey della azzurre contro la Germania, gara che poco conta visto lo storico passaggio del turno. Medaglie in palio anche nel fondo maschile e femminile per la sprint e nello sci freestyle.