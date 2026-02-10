Tuttosport.com
Goggia sfortunata, cade senza conseguenze ed è fuori dalla combinata a squadre di Milano-Cortina

Sfuma il sogno medaglia per la sciatrice bergamasca arrivata lunga dallo Scarpadon
1 min
GoggiaMilano-Cortina
Goggia sfortunata, cade senza conseguenze ed è fuori dalla combinata a squadre di Milano-Cortina
CORTINA D'AMPEZZO - Debutto olimpico per il format della combinata femminile di sci alpino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Si comincia con la discesa e a seguire (ore 14) lo slalom con subito, però, un colpo di scena: niente medaglia per Sofia Goggia, in coppia con Lara Della Mea. La campionessa bergamasca infatti è scivolata - senza conseguenze - attorno a metà gara della manche di discesa in corso sull'Olympia delle Tofane. Sofia è arrivata lunga dallo Scarpadon, si è inclinata molto per provare a rimanere dentro ma è uscita mentre era attardata di quattro decimi rispetto alla leader Ariane Raedler. Fortunatamente nessuna conseguenza per l’azzurra, che si è rialzata immediatamente arrivando fino al traguardo. Per lei ora testa al Super G in programma giovedì alle 11:30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

