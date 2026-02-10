Tuttosport.com
"Solo cinque pollici. Crociato, non...": Vonn spiega e commuove. Spunta il commento di Sinner

La campionessa statunitense si è aperta sui social con un lungo post per raccontare le sue emozioni dopo la brutta caduta alle Olimpiadi
3 min
VonnMilano-Cortinasinner
"Solo cinque pollici. Crociato, non...": Vonn spiega e commuove. Spunta il commento di Sinner © APS

CORTINA D'AMPEZZO - Dopo il bruttissimo incidente nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina, e i tanti messaggi di sostegno, compreso quello di Jannik Sinner, Lindsey Vonn si è presa qualche giorno e poi si è aperta su Instagram pubblicando la foto dell'errore commesso con un lungo post aperto così: "Ieri il mio sogno olimpico non si è concluso come avrei voluto. Non è stato un finale da favola, era semplicemente la vita. Ho osato sognare e ho lavorato duramente per realizzare il mio sogno. Perché nello sci alpino la differenza tra una linea strategica e un infortunio catastrofico può essere di soli 12 centimetri". 

Sull'errore che l'ha portata alla caduta

"Ho semplicemente stretto troppo la traiettoria di 5 pollici (12 centimetri) quando il mio braccio destro si è incastrato all'interno del cancelletto, facendomi girare su me stessa e provocando la caduta. Il mio legamento crociato anteriore e gli infortuni passati non hanno avuto nulla a che fare con la caduta.  Purtroppo ho riportato una frattura complessa della tibia che al momento è stabile, ma che richiederà diversi interventi chirurgici per essere riparata correttamente"

"La vita è troppo breve per non correre dei rischi"

"Anche se ieri non è andata come speravo e nonostante il forte dolore fisico che mi ha causato, non ho rimpianti. Stare al cancelletto di partenza ieri è stata una sensazione incredibile che non dimenticherò mai. Sapere di essere lì con la possibilità di vincere è stata una vittoria in sé. Sapevo anche che gareggiare era un rischio. È sempre stato e sempre sarà uno sport incredibilmente pericoloso. E proprio come nelle gare di sci, anche nella vita corriamo dei rischi. Sogniamo. Amiamo. Ci lanciamo. E a volte cadiamo. A volte ci si spezza il cuore. A volte non realizziamo i sogni che sappiamo di poter realizzare. Ma questa è anche la bellezza della vita: possiamo provarci. Ci ho provato. Ho sognato. Mi sono lanciata. Spero che, se c'è qualcosa che potete imparare dal mio percorso, sia il coraggio di osare in grande. La vita è troppo breve per non correre dei rischi. Perché l'unico fallimento nella vita è non provarci.  Credo in voi, proprio come voi avete creduto in me". 

 

 

 

