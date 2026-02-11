Programma Olimpiadi Milano Cortina 11 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Dopo l'oro nella staffetta dello short track e il bronzo nel curling, a Milano e Cortina è pronta a partire una nuova giornata olimpica con tanti appuntamenti da non perdere e con l'Italia che spera di aggiungere metalli al proprio medagliere. Tornano in pista Franzoni e Paris, al collo già una medaglia e l'occasione di stupire anche nel Super G. Ma sarà anche il giorno del biathlon femminile con Vittozzi e Wierer, anche loro sul podio nella staffetta mista. E poi i doppi di slittino, il pattinaggio di figura senza dimenticare il doppio confronto tra curling e hockey maschile tra Italia e Svezia.