Programma Olimpiadi Milano Cortina 11 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Dopo l'oro nella staffetta dello short track e il bronzo nel curling, a Milano e Cortina è pronta a partire una nuova giornata olimpica con tanti appuntamenti da non perdere e con l'Italia che spera di aggiungere metalli al proprio medagliere. Tornano in pista Franzoni e Paris, al collo già una medaglia e l'occasione di stupire anche nel Super G. Ma sarà anche il giorno del biathlon femminile con Vittozzi e Wierer, anche loro sul podio nella staffetta mista. E poi i doppi di slittino, il pattinaggio di figura senza dimenticare il doppio confronto tra curling e hockey maschile tra Italia e Svezia.
Dove seguire le Olimpiadi
Le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay.
Il medagliere di Milano-Cortina
Il programma dell'11 febbraio
10.00 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino piccolo
10.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 3
10.30 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)
11.00 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, qualificazioni 2
11.27 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)
11.30 SCI ALPINO – SuperG maschile
12.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 3
13.45 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, 10 km
14.15 BIATHLON – Individuale femminile
14.15 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, finale 1
14.55 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, finale 2
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Slovacchia-Finlandia
17.00 SLITTINO – Doppio femminile, prima manche
17.48 SLITTINO – Doppio maschile, prima manche
18.30 SPEED SKATING – 1000 metri maschile
18.48 SLITTINO – Doppio femminile, seconda manche
19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia, Canada-Germania, Cechia-USA, Gran Bretagna-Cina
19.30 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche)
19.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free dance
19.37 SLITTINO – Doppio maschile, seconda manche
20.27 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia
Gli italiani in gara
09.10 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, trial round: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin
10.00 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino piccolo: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin
10.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 5-6: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio
11.00 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, qualificazioni 2: Manuela Passaretta (se recupera dall’infortunio)
11.30 SCI ALPINO – SuperG maschile: Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Dominik Paris
12.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 5-6: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari
13.45 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, 10 km: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin
14.15 BIATHLON – Individuale femminile: Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer
17.00 SLITTINO – Doppio femminile, prima manche: Andrea Voetter/Marion Oberhofer
17.51 SLITTINO – Doppio maschile, prima manche: Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler/Fabian Malleier
18.30 SPEED SKATING – 1000 metri maschile: Francesco Betti, Daniele Di Stefano
18.53 SLITTINO – Doppio femminile, seconda manche: Andrea Voetter/Marion Oberhofer
19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia
19.30 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche): Louis Philip Vito III
19.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free dance: Charlene Guignard/Marco Fabbri
19.44 SLITTINO – Doppio maschile, seconda manche: Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler/Fabian Malleier
20.27 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche): Louis Philip Vito III
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia
