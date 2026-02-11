Pazzesca Italia, da padrona a Milano-Cortina! Doppio oro nello slittino nel giro di un’ora

Kompatscher: "Quest'oro è un capolavoro di determinazione e bravura"

Lo slittino su pista artificiale si conferma una straordinaria fabbrica di medaglie per lo sport altoatesino. Questa volta tocca al doppio femminile composto da Marion Oberhofer e Andrea Voetter riscrivere la storia dello sport. A Cortina, nella prova di doppio femminile, arriva l'oro olimpico, il primo per l'Alto Adige a questi Giochi. Voetter, 30enne di Siusi allo Sciliar, e Oberhofer, 25enne nativa di Rodengo, hanno coronato una prestazione magistrale, confermando il primo posto della prima manche anche nella seconda. Il presidente della Provincia Arno Kompatscher e l'assessore allo Sport Peter Brunner hanno voluto complimentarsi per la seconda medaglia altoatesina nello slittino, dopo il bronzo conquistato da Dominik Fischnaller. "Quest'oro olimpico è un capolavoro di determinazione e bravura - ha detto Kompatscher - siamo orgogliosi dell'ennesima gioia che lo slittino ha saputo regalarci, confermando ancora una volta la tradizione vincente di questa specialità. Complimenti ad Andrea Voetter e Marion Oberhofer e a tutto il team dello slittino: sono sicuro che continueremo a raccogliere grandi soddisfazioni in questa disciplina". "Questa medaglia d'oro conferma il grande lavoro che siamo riusciti a compiere negli anni con i nostri giovani talenti dello slittino: la medaglia d'oro di Andrea Voetter e Marion Oberhofer è un risultato storico e un esempio per tante e tanti giovani che vogliono avvicinarsi a questa bellissima disciplina e credere nei loro sogni", le parole dell'assessore Brunner.