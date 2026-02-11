Pazzesca Italia, da padrona a Milano-Cortina! Doppio oro nello slittino nel giro di un’ora

Dopo il terzo oro per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina - il primo a Cortina - arriva anche il secondo di giornata nel doppio maschile: il tandem azzurro composto da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner sale sul gradino più alto del podio. Ad affiancare nel successo odierno è il duo delle slittiniste composto da Andrea Voetter e Marion Oberhofer, che vincono nel nuovo Sliding Center la gara del doppio femminile di slittino. Sotto gli occhi di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, Giovanni Malagò, numero uno della Fondazione Milano-Cortina, e del bronzo olimpico in carica nello slittino Dominik Fischnaller, le azzurre portano così il terzo oro della spedizione italiana dopo quella di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità e quella dello short track nella staffetta mista. Argento alle tedesche Eitberger/Matschina e bronzo alle austriache Eigle/Kipp. Le azzurre, già in testa dopo la prima run, chiudono in 1'46"284, con poco più di un decimo di vantaggio sulle tedesche.
Voetter-Oberhofer: è oro per l'Italia
Dopo il bronzo di Dominik Fischnaller nel singolo arriva il titolo olimpico per la coppia di doppio femminile composta da Andrea Voetter e Marion Oberhofer. Le azzurre hanno fatto segnare in entrambe le run il miglior tempo di manche. Con questo successo l'Italia vince complessivamente la 20esima medaglia olimpica nello slittino, consolidando la sua posizione come una delle nazioni più forti in questa disciplina. Il medagliere azzurro è attualmente a quota dodici: la terza medaglia dorata italiana và a sommarsi ai due argenti e i sette bronzi conquistati finora ai Giochi di Milano-Cortina, con l'Italia attualmente all'8° posto per medaglie ottenute.
Rieder e Kainzwalder, secondo oro di giornata!
Arriva un altro clamoroso oro per l'Italia dallo slittino ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Sulla nuova pista Monti Emanuel Rieder e Simon Kainzwalder imitano a distanza di un'ora le colleghe Andrea Voetter e Marion Oberhofer e vanno a prendersi il titolo olimpico nel doppio maschile con un'incredibile rimonta. Terzi infatti dopo la prima run, i due azzurri finiscono davanti a tutti col tempo complessivo di 1'45"086, beffando di 68 millesimi gli austriaci Thomas Steu e Wolfgang Kindl, argento, mentre chiudono terzi i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Artl, bronzo a 0"090 dal tandem tricolore. Per l'Italia è il quarto oro a questi Giochi. I carabinieri rispettivamente di Bressanone e di Bolzano hanno preceduto la coppia statunitense Mueller/Haugsjaa, in testa dopo la prima run. Bronzo agli austriaci Steu/Kindl. E' la 21/ma medaglia per l'Italia ai giochi nello slittino. Il doppio maschile mancava il podio da 20 anni, dal bronzo di Torino 2006.
Kompatscher: "Quest'oro è un capolavoro di determinazione e bravura"
Lo slittino su pista artificiale si conferma una straordinaria fabbrica di medaglie per lo sport altoatesino. Questa volta tocca al doppio femminile composto da Marion Oberhofer e Andrea Voetter riscrivere la storia dello sport. A Cortina, nella prova di doppio femminile, arriva l'oro olimpico, il primo per l'Alto Adige a questi Giochi. Voetter, 30enne di Siusi allo Sciliar, e Oberhofer, 25enne nativa di Rodengo, hanno coronato una prestazione magistrale, confermando il primo posto della prima manche anche nella seconda. Il presidente della Provincia Arno Kompatscher e l'assessore allo Sport Peter Brunner hanno voluto complimentarsi per la seconda medaglia altoatesina nello slittino, dopo il bronzo conquistato da Dominik Fischnaller. "Quest'oro olimpico è un capolavoro di determinazione e bravura - ha detto Kompatscher - siamo orgogliosi dell'ennesima gioia che lo slittino ha saputo regalarci, confermando ancora una volta la tradizione vincente di questa specialità. Complimenti ad Andrea Voetter e Marion Oberhofer e a tutto il team dello slittino: sono sicuro che continueremo a raccogliere grandi soddisfazioni in questa disciplina". "Questa medaglia d'oro conferma il grande lavoro che siamo riusciti a compiere negli anni con i nostri giovani talenti dello slittino: la medaglia d'oro di Andrea Voetter e Marion Oberhofer è un risultato storico e un esempio per tante e tanti giovani che vogliono avvicinarsi a questa bellissima disciplina e credere nei loro sogni", le parole dell'assessore Brunner.
Buonfiglio: "Oro? Risultato dà valore alla nuova pista"
"L'oro nello slittino? Questo risultato dà valore alla nuova pista e fa sì che non dovremo andare all'estero per allenarci e potremo stare a casa nostra. Dobbiamo fare in modo che questa pista funzioni tutti i giorni e che la sua gestione produca un ritorno di investimento con l'obiettivo di far avvicinare tutti allo sport". Queste le parole, in zona mista, del presidente del Coni Luciano Buonfiglio dopo l'oro di Voetter/Oberhofer nello slittino donne. "Stiamo cercando di essere vicini a tutte le atlete e di supportare tutte le discipline. La preparazione olimpica è il frutto di un grande lavoro di squadra e si vede dal fatto che stiamo vincendo tante medaglie in discipline diverse", aggiunge Buonfiglio, che guarda al futuro: "Ci candideremo per i Mondiali e gli Europei per portare turismo ed economia ad un altro livello".
Dopo il terzo oro per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina - il primo a Cortina - arriva anche il secondo di giornata nel doppio maschile: il tandem azzurro composto da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner sale sul gradino più alto del podio. Ad affiancare nel successo odierno è il duo delle slittiniste composto da Andrea Voetter e Marion Oberhofer, che vincono nel nuovo Sliding Center la gara del doppio femminile di slittino. Sotto gli occhi di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, Giovanni Malagò, numero uno della Fondazione Milano-Cortina, e del bronzo olimpico in carica nello slittino Dominik Fischnaller, le azzurre portano così il terzo oro della spedizione italiana dopo quella di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità e quella dello short track nella staffetta mista. Argento alle tedesche Eitberger/Matschina e bronzo alle austriache Eigle/Kipp. Le azzurre, già in testa dopo la prima run, chiudono in 1'46"284, con poco più di un decimo di vantaggio sulle tedesche.
Voetter-Oberhofer: è oro per l'Italia
Dopo il bronzo di Dominik Fischnaller nel singolo arriva il titolo olimpico per la coppia di doppio femminile composta da Andrea Voetter e Marion Oberhofer. Le azzurre hanno fatto segnare in entrambe le run il miglior tempo di manche. Con questo successo l'Italia vince complessivamente la 20esima medaglia olimpica nello slittino, consolidando la sua posizione come una delle nazioni più forti in questa disciplina. Il medagliere azzurro è attualmente a quota dodici: la terza medaglia dorata italiana và a sommarsi ai due argenti e i sette bronzi conquistati finora ai Giochi di Milano-Cortina, con l'Italia attualmente all'8° posto per medaglie ottenute.
Rieder e Kainzwalder, secondo oro di giornata!
Arriva un altro clamoroso oro per l'Italia dallo slittino ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Sulla nuova pista Monti Emanuel Rieder e Simon Kainzwalder imitano a distanza di un'ora le colleghe Andrea Voetter e Marion Oberhofer e vanno a prendersi il titolo olimpico nel doppio maschile con un'incredibile rimonta. Terzi infatti dopo la prima run, i due azzurri finiscono davanti a tutti col tempo complessivo di 1'45"086, beffando di 68 millesimi gli austriaci Thomas Steu e Wolfgang Kindl, argento, mentre chiudono terzi i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Artl, bronzo a 0"090 dal tandem tricolore. Per l'Italia è il quarto oro a questi Giochi. I carabinieri rispettivamente di Bressanone e di Bolzano hanno preceduto la coppia statunitense Mueller/Haugsjaa, in testa dopo la prima run. Bronzo agli austriaci Steu/Kindl. E' la 21/ma medaglia per l'Italia ai giochi nello slittino. Il doppio maschile mancava il podio da 20 anni, dal bronzo di Torino 2006.