Brignone, la frase shock: "Darei indietro gli ori olimpici per la mia vita prima dell'infortunio"

"Mi sono rovinata completamente la gamba e il ginocchio, e ogni giorno è una lotta. Ci vorrà tempo, la tibia non è più allineata, ha un buco. La mia è stata una frattura multipla, e non ho mai voluto pensare a quanto fosse grave". Lo afferma, in un'intervista a La Repubblica, la sciatrice azzurra Federica Brignone . "Per due mesi - aggiunge - non sono riuscita nemmeno a piegare la gamba, e ancora adesso non so se potrò più giocare a tennis. Quindi sì, scambierei le mie due medaglie olimpiche per tornare indietro e non subire questo infortunio . In gara - prosegue Brignone - si sta in uno stato di massima allerta, come quando si ha paura di morire. Una volta tagliato il traguardo ho sentito il boato ed è stato incredibile. Non penso nemmeno che il gigante di oggi sia stato la mia gara più bella. Se fossi venuta qui per vincere l'oro sarei tornata a casa senza medaglie. È stato un miracolo esserci, portare la bandiera, quel che più desideravo e mancava nella mia vita. Di medaglie e coppe ne ho già, sono venuta qui solo per divertirmi ed essere grata di partecipare alle Olimpiadi di casa. Ora continuerò a occuparmi della mia guarigione , per cercare di fare tutti gli sport che amo".

Ormai è un simbolo: le donne negli sport invernali ricevono lo stesso trattamento degli uomini? "Sono sempre stata rispettata dal mondo maschile in questo sport - afferma ancora la sciatrice azzurra -, per me non c'è discriminazione. Ci sono meno allenatrici perché obiettivamente è un lavoro molto fisico e le donne fanno un po' più fatica. Ma la parità resta". Cambierà la sua vita? Ha guadagnato 360mila euro di premi. "Dei soldi non me ne frega niente, la mia casa va bene com'è. Mi spaventa solo non poter più tenere privata la mia vita" conclude Brignone.

"Sono indecisa se scappare, prendere un aereo e andare più lontano possibile. E lo farò, però non so se farlo subito e sparire: da una parte vorrei, dall'altra so che non è la cosa giusta da fare". Lo ha detto l'azzurra di sci Federica Brignone, parlando in conferenza stampa della necessità di difendere i suoi spazi personali. "Cercherò di selezionare e imparare a dire no più spesso, a ritagliarmi le mie cose e continuare a essere molto ligia con me stessa - ha aggiunto Brignone -. Il problema è come gli altri mi vedono: io non voglio cambiare comportamento, voglio andare a bere il caffè con le mie amiche nello stesso posto e andare a cena a casa mia". Per l'azzurra "la fortuna è che a casa mia in Valle d'Aosta la gente è abituata a vedermi fare queste cose: non ho mai fatto una vita da vip, ho sempre fatto il torneo di beach volley del paese, vado alla festa del paese a ballare con i signori il liscio. Tutte queste cose voglio continuare a farle - ha concluso - e spero che la gente mi lasci continuare a farle".