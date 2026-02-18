“Ti amerò sempre”, tragedia Vonn. Il lutto dopo le operazioni: “I giorni più duri della mia vita”

Il dolore della sciatrice

Con un lungo post su Instagram, la Vonn ha voluto salutare per l'ultima volta il suo fedele compagno. "Leo è morto e si è unito a Lucy e Bear in paradiso. Questi sono stati giorni incredibilmente difficili. Probabilmente il più difficile della mia vita. Non ho ancora accettato che se ne sia andato…Il giorno in cui mi sono schiantata, così anche Leo. Gli era stato recentemente diagnosticato un cancro ai polmoni (era sopravvissuto al linfoma un anno e mezzo fa), ma ora il suo cuore lo stava abbandonando. Soffriva e il suo corpo non riusciva più a tenere il passo con la sua mente. Mentre giacevo nel mio letto d'ospedale il giorno dopo il mio incidente, abbiamo detto addio al mio ragazzone. Ho perso così tanto in così poco tempo. Non ci posso credere".

Leo: il sostegno di Lindsey

"Leo è con me dal mio secondo infortunio al legamento crociato anteriore, quando avevo più bisogno di lui. Mi teneva sul divano mentre guardavo le Olimpiadi di Sochi. Mi ha sollevato quando ero giù. Si è sdraiato accanto a me e mi ha coccolato, facendomi sempre sentire al sicura e amata. Abbiamo passato così tanto insieme in 13 anni. Ci vorrà un po' prima che io elabori emotivamente le cose, ma so che lui sarà sempre con me. So che è lì con Lucy e Bear, mia madre, i miei nonni e tante altre persone che ho perso negli ultimi anni. E mi consola sapere che non soffre più. Non ci sarà mai un altro Leo. Sarà sempre il mio primo amore. Oggi mi sottoporrò a un altro intervento chirurgico. Penserò a lui quando chiuderò gli occhi. Ti amerò per sempre, mio ragazzone".