Programma Olimpiadi Milano-Cortina 20 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Dopo una giornata senza medaglie e il sorpasso subito dagli Stati Uniti, l'Italia Team si prepara per un'altra giornata olimpica a Milano e Cortina . Si avvicina la fine dei giochi 2026, una spedizione storica per lo sport azzurro con il nuovo record di metalli conquistati in una rassegna a cinque cerchi invernale e l'incoronazione di Arianna Fontana ad atleta più medagliata delle Olimpiadi del nostro Paese. Ora un ultimo weekend a partire dalla giornata di oggi con le speranze riservate ancora nello short track femminile e maschile, ma anche lo speed skating con Francesca Lollobrigida e il biathlon con Tommaso Giacomel.

Dove seguire le Olimpiadi di Milano-Cortina

Le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay.

