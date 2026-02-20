Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Programma Olimpiadi Milano-Cortina 20 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Con 26 medaglie la spedizione azzurra occupa il terzo posto nel medagliere alle spalle di Stati Uniti e Norvegia
2 min

Dopo una giornata senza medaglie e il sorpasso subito dagli Stati Uniti, l'Italia Team si prepara per un'altra giornata olimpica a Milano e Cortina. Si avvicina la fine dei giochi 2026, una spedizione storica per lo sport azzurro con il nuovo record di metalli conquistati in una rassegna a cinque cerchi invernale e l'incoronazione di Arianna Fontana ad atleta più medagliata delle Olimpiadi del nostro Paese. Ora un ultimo weekend a partire dalla giornata di oggi con le speranze riservate ancora nello short track femminile e maschile, ma anche lo speed skating con Francesca Lollobrigida e il biathlon con Tommaso Giacomel.

Dove seguire le Olimpiadi di Milano-Cortina

Le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay.

Il medagliere delle Olimpiadi

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Il programma del 20 febbraio

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prova cronometrata 3 

10.00 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, seeding round

10.30 SCI FREESTYE – Aerials maschile, qualificazioni 1

10.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni 1

11.15 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, qualificazioni 2

11.27 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni 2

12.00 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, ottavi di finale

12.35 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, quarti di finale

12.54 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, semifinali

13.10 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, small final

13.15 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, big final

13.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, finale (prima run)

14.00 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, finale (seconda run)

14.05 CURLING – Torneo femminile, semifinali: Canada-Svezia, USA-Svizzera

14.15 BIATHLON – Mass start maschile

14.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, finale (terza run)

16.30 SPEED SKATING – 1500 metri femminile

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, semifinale: Canada-Finlandia

18.00 BOB – Bob a 2 femminile, prima manche

19.05 CURLING – Torneo maschile, finale per il bronzo: Norvegia-Svizzera

19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, finale (prima manche)

19.48 BOB – Bob a 2 femminile, seconda manche

19.59 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, finale (seconda manche)

20.15 SHORT TRACK – 1500 metri femminile, quarti di finale

20.28 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, finale (terza manche)

21.00 SHORT TRACK – 1500 metri femminile, semifinali 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, semifinale: USA-Slovacchia

21.17 SHORT TRACK – Staffetta maschile, finale B 

21.29 SHORT TRACK – Staffetta maschile, finale A 

21.56 SHORT TRACK – 1500 metri femminile, finale B 

22.03 SHORT TRACK – 1500 metri femminile, finale A 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Gli italiani in gara

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 5-6: Italia (Patrick Baumgartner/Lorenzo Bilotti/Eric Fantazzini/Robert Mircea)

10.00 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, seeding round: Andrea Chesi, Jole Galli

12.00 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, ottavi di finale: Andrea Chesi, Jole Galli

12.35 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, quarti di finale: eventuali Andrea Chesi, Jole Galli

12.54 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, semifinali: eventuali Andrea Chesi, Jole Galli

13.10 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, small final: eventuali Andrea Chesi, Jole Galli

13.15 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, big final: eventuali Andrea Chesi, Jole Galli

14.15 BIATHLON – Mass start 15 km maschile: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin

16.30 SPEED SKATING – 1500 metri femminili: Francesca Lollobrigida

18.00 BOB – Bob a 2 femminile, prima manche: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)

19.50 BOB – Bob a 2 femminile, seconda manche: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)

20.15 SHORT TRACK – 1500 metri femminili, quarti di finale: Elisa Confortola, Arianna Sighel, Arianna Fontana

21.02 SHORT TRACK – 1500 metri femminili, semifinali: eventuali Elisa Confortola, Arianna Sighel, Arianna Fontana

21.30 SHORT TRACK – Staffetta 5000 metri maschile, Finale A: Italia (formazione da definire)

22.07 SHORT TRACK – 1500 metri femminili, Finale A: eventuali Elisa Confortola, Arianna Sighel, Arianna Fontana

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Dopo una giornata senza medaglie e il sorpasso subito dagli Stati Uniti, l'Italia Team si prepara per un'altra giornata olimpica a Milano e Cortina. Si avvicina la fine dei giochi 2026, una spedizione storica per lo sport azzurro con il nuovo record di metalli conquistati in una rassegna a cinque cerchi invernale e l'incoronazione di Arianna Fontana ad atleta più medagliata delle Olimpiadi del nostro Paese. Ora un ultimo weekend a partire dalla giornata di oggi con le speranze riservate ancora nello short track femminile e maschile, ma anche lo speed skating con Francesca Lollobrigida e il biathlon con Tommaso Giacomel.

Dove seguire le Olimpiadi di Milano-Cortina

Le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay.

Il medagliere delle Olimpiadi

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali
1
Programma Olimpiadi Milano-Cortina 20 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv
2
Il programma del 20 febbraio
3
Gli italiani in gara

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS