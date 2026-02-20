Programma Olimpiadi Milano-Cortina 20 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Dopo una giornata senza medaglie e il sorpasso subito dagli Stati Uniti, l'Italia Team si prepara per un'altra giornata olimpica a Milano e Cortina. Si avvicina la fine dei giochi 2026, una spedizione storica per lo sport azzurro con il nuovo record di metalli conquistati in una rassegna a cinque cerchi invernale e l'incoronazione di Arianna Fontana ad atleta più medagliata delle Olimpiadi del nostro Paese. Ora un ultimo weekend a partire dalla giornata di oggi con le speranze riservate ancora nello short track femminile e maschile, ma anche lo speed skating con Francesca Lollobrigida e il biathlon con Tommaso Giacomel.
Dove seguire le Olimpiadi di Milano-Cortina
Le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay.
Il programma del 20 febbraio
10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prova cronometrata 3
10.00 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, seeding round
10.30 SCI FREESTYE – Aerials maschile, qualificazioni 1
10.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni 1
11.15 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, qualificazioni 2
11.27 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni 2
12.00 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, ottavi di finale
12.35 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, quarti di finale
12.54 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, semifinali
13.10 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, small final
13.15 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, big final
13.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, finale (prima run)
14.00 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, finale (seconda run)
14.05 CURLING – Torneo femminile, semifinali: Canada-Svezia, USA-Svizzera
14.15 BIATHLON – Mass start maschile
14.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, finale (terza run)
16.30 SPEED SKATING – 1500 metri femminile
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, semifinale: Canada-Finlandia
18.00 BOB – Bob a 2 femminile, prima manche
19.05 CURLING – Torneo maschile, finale per il bronzo: Norvegia-Svizzera
19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, finale (prima manche)
19.48 BOB – Bob a 2 femminile, seconda manche
19.59 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, finale (seconda manche)
20.15 SHORT TRACK – 1500 metri femminile, quarti di finale
20.28 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, finale (terza manche)
21.00 SHORT TRACK – 1500 metri femminile, semifinali
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, semifinale: USA-Slovacchia
21.17 SHORT TRACK – Staffetta maschile, finale B
21.29 SHORT TRACK – Staffetta maschile, finale A
21.56 SHORT TRACK – 1500 metri femminile, finale B
22.03 SHORT TRACK – 1500 metri femminile, finale A
Gli italiani in gara
10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 5-6: Italia (Patrick Baumgartner/Lorenzo Bilotti/Eric Fantazzini/Robert Mircea)
10.00 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, seeding round: Andrea Chesi, Jole Galli
12.00 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, ottavi di finale: Andrea Chesi, Jole Galli
12.35 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, quarti di finale: eventuali Andrea Chesi, Jole Galli
12.54 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, semifinali: eventuali Andrea Chesi, Jole Galli
13.10 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, small final: eventuali Andrea Chesi, Jole Galli
13.15 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, big final: eventuali Andrea Chesi, Jole Galli
14.15 BIATHLON – Mass start 15 km maschile: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin
16.30 SPEED SKATING – 1500 metri femminili: Francesca Lollobrigida
18.00 BOB – Bob a 2 femminile, prima manche: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)
19.50 BOB – Bob a 2 femminile, seconda manche: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)
20.15 SHORT TRACK – 1500 metri femminili, quarti di finale: Elisa Confortola, Arianna Sighel, Arianna Fontana
21.02 SHORT TRACK – 1500 metri femminili, semifinali: eventuali Elisa Confortola, Arianna Sighel, Arianna Fontana
21.30 SHORT TRACK – Staffetta 5000 metri maschile, Finale A: Italia (formazione da definire)
22.07 SHORT TRACK – 1500 metri femminili, Finale A: eventuali Elisa Confortola, Arianna Sighel, Arianna Fontana
