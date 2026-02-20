Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Vonn, la gamba fa paura ma lei scherza: "Ora sono diventata bionica davvero"

La sciatrice statunitense mostra le condizioni della sua gamba dopo la seconda operazione
2 min
Vonn

NEW YORK (Stati Uniti) - Lindsey Vonn ancora sotto i ferri. Rientrata negli Usa dopo la caduta nella discesa olimpica dello scorso 8 febbraio a Cortina dove aveva rimediato una frattura complessa della tibia sinistra, la 41enne statunitense si è sottoposta a un'ulteriore operazione. Lindsey si è aperta su X: "Solo un rapido aggiornamento il mio ultimo intervento è andato bene. È durato poco più di 6 ore. Mi sto riprendendo dall'operazione, ma il dolore è stato difficile da gestire. Sto facendo progressi lentamente e spero di poter uscire presto dall'ospedale. Grazie a tutti per il supporto". Appena ripresa dall'intervento, sempre su X, la leggenda statunitense ha pubblicato la lastra della gamba martoriata scrivendo: "Sono bionica per davvero".
La Vonn, rimasta ricoverata per una settimana all'ospedale Ca'Foncello di Treviso dopo la caduta, durante il ricovero in Italia si era già sottoposta a quattro interventi. La campionessa olimpica di discesa a Vancouver 2010 aveva scelto ugualmente di prendere parte ai Giochi Invernali di Milano-Cortina nonostante la lesione del crociato anteriore al ginocchio sinistro rimediata lo scorso 30 gennaio a Crans Montana.

 

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS