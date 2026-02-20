Vonn, la gamba fa paura ma lei scherza: "Ora sono diventata bionica davvero"

NEW YORK (Stati Uniti) - Lindsey Vonn ancora sotto i ferri. Rientrata negli Usa dopo la caduta nella discesa olimpica dello scorso 8 febbraio a Cortina dove aveva rimediato una frattura complessa della tibia sinistra, la 41enne statunitense si è sottoposta a un'ulteriore operazione. Lindsey si è aperta su X: "Solo un rapido aggiornamento il mio ultimo intervento è andato bene. È durato poco più di 6 ore. Mi sto riprendendo dall'operazione, ma il dolore è stato difficile da gestire. Sto facendo progressi lentamente e spero di poter uscire presto dall'ospedale. Grazie a tutti per il supporto". Appena ripresa dall'intervento, sempre su X, la leggenda statunitense ha pubblicato la lastra della gamba martoriata scrivendo: "Sono bionica per davvero".

La Vonn, rimasta ricoverata per una settimana all'ospedale Ca'Foncello di Treviso dopo la caduta, durante il ricovero in Italia si era già sottoposta a quattro interventi. La campionessa olimpica di discesa a Vancouver 2010 aveva scelto ugualmente di prendere parte ai Giochi Invernali di Milano-Cortina nonostante la lesione del crociato anteriore al ginocchio sinistro rimediata lo scorso 30 gennaio a Crans Montana.