Giacomel, dramma sfiorato alle Olimpiadi: “Il mio corpo ha smesso di funzionare”

Olimpiadi sfortunate, missione 2030

Manco il tempo di farci l’acquolina che Tommaso sparisce dai radar. È caduto? Un bastoncino rotto? Le telecamere lo ritrovano dopo, lentissimo. Si tocca il fianco. Rallenta ancora. Si ferma. Si accascia, soccorso dagli skimen azzurri. Viene trasportato alla tenda medica in pista. «Ha avuto un malore» dice la Fisi. Poi al centro medico. Ecografia ed elettrocardiogramma escludono complicazioni. Torna nella casa-albergo della squadra. «Sto bene, se posso dire di stare bene quando ho dovuto ritirarmi mentre ero in testa a una gara olimpica…» rassicura l’azzurro in un post dopo qualche ora per poi spiegare: «Il mio corpo in qualche modo ha smesso di funzionare, facevo fatica a respirare e a muovermi. La sensazione peggiore che abbia mai provato in vita mia finora». E di finire le Olimpiadi che lo vedevano tra i favoriti. «Provo frustrazione, rabbia, delusione. È devastante. Ma non mi arrenderò. Quattro anni volano e ci riproverò in Francia». Missione 2030. Nei prossimi giorni farà nuovi controlli medici (cardiaci ed ematici) «per scoprire cosa è andato storto», ma il qui e ora che è il mantra di chi ha successo disegna la sensazione di un atleta travolto dalle aspettative infrante e dallo stress. «La cosa importante è che Tommaso stia bene, la salute prima di tutto - il commento del tecnico Fabio Cianciana -. C’erano dei segnali? No, stava bene e non era mai successo. E credo che non succederà più. Le Olimpiadi in casa portano tanta pressione, faremo un bilancio alla fine». Giacomel le chiude con il sesto posto nell’Individuale bruciata da tre errori, il flop della Sprint (22°) con la rimonta-frustrazione nell’Inseguimento (9°) e la rabbia della staffetta maschile frenata da sci lenti (14ª). Un calando di risultati e un crescendo di fatica, stress.