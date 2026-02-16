Ancora una medaglia per l'Italia a Milano-Cortina! Questa volta è Flora Tabanelli a trascinare sul podio il tricolore, aggiudicandosi il bronzo nel Freeski Big Air soltanto pochi mesi dopo la rottura del crociato. Era infatti il 5 novembre quando l'azzurra classe 2007 riceveva la drammatica diagnosi e iniziava il lungo perscorso di recupero affidandosi agli esperti del JMedical per iniziare la terapia conservativa e la riabilitazione. Un'altra emozionante impresa dunque dopo il bis dell'eterna Federica Brignone, che nella clinica bianconera ha trascorso oltre 100 giorni per recuperare dal tremendo infortunio del 3 aprile scorso. Il medagliere azzurro si arricchisce così con la 23ª medaglia di un'edizione senza precedenti nella storia delle olimpiadi invernali italiane, con 10 podi in 10 discipline diverse che portano l'Italia a 1 podio dal record registrato dagli Usa nel 2018. Cade invece l'altra azzurra in gara Maria Gasslitter.