Brignone, il segreto dell'eternità: l'importanza del J Medical e le rivelazioni del fratello-allenatore

«Vista la frattura non era immaginabile. Poi conoscendo Fede, la sua caparbietà e la sua forza, dico che lei l’ha reso possibile». Andrea Panzeri , il chirurgo che da anni è il responsabile medico della Fisi, protagonista del miracolo di Sofia Goggia . Pechino 2022 e della sua follia di St.Moritz 2023 (mano rotta, operata a Milano e vittoria con andata e ritorno in meno di ventiquattro ore), parla con la freddezza dell’ortopedico che ha operato Federica Brignone e il cuore di chi è ammirato dall’atleta e dalla donna d’oro con una gamba martoriata soltanto dieci mesi fa. Dottor Panzeri, come è stato possibile? «Diciamo che è girato tutto bene sin dall’inizio. Abbiamo scelto i tempi giusti, a partire da operarla la sera stessa dell’incidente a Milano con l’equipe giusta, la scelta del JMedical di Torino. Ma la campionessa fa sempre la differenza. Se fosse una persona normale sarebbe ancora in riabilitazione. Lei ci ha messo tantissimo del suo, ma non lo abbiamo mai messo in dubbio. La chiave sta nella testa. La forza, la volontà di essere qui e non per partecipare, ma per essere competitiva».

Quando il 3 aprile ha visto le radiografie cos’ha pensato? «Ero ad operare a Lione con Gabriele Thiebat. Ci siamo guardati e detti: no, non ci possiamo credere. Siamo tornati al volo a Milano, organizzando l’intervento con anche Riccardo Accetta. Un gruppo di lavoro che mi affianca da anni. Chi specializzato sull’osso, chi sulle parti molli e i legamenti. Abbiamo inserito una placca e sette viti. Valuteremo quando toglierle». Il momento più difficile? «Trovare il giusto equilibrio tra quando caricare e piegare. Osso e legamenti hanno due tempi di recupero diversi. E il secondo intervento a luglio, perché il ginocchio non si piegava oltre i 90 gradi. è stata la svolta».

La riabilitazione al J Medical

Il JMedical perché è tifosa della Juventus? «No, perché ci permetteva di darle una tranquillità come persona per l’albergo interno e la vicinanza a casa e come atleta perché sono abituati a lavorare con campioni. Lì abbiamo l’ex fisio azzurro Federico Bristot, Marco Freschi, uno dei nostri medici storici, e il responsabile Luca Stefanini ha il fratello che lavora in squadra con noi. Il top per questo problema». Ora sarebbe meglio fermarla per completare la guarigione? «No, con certi atleti si lavora in modo diverso. Sanno i rischi che corrono e cosa devono fare. Hanno la testa che fa la differenza».