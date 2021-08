La Puglia domina a Tokyo 2020: ha più ori di Svezia e Grecia

TOKYO (GIAPPONE) - La Puglia ha più ori di Svezia, Grecia, Serbia, Iran, India e Filippine alle Olimpiadi, tanto per citare qualche grande Paese. È un exploit curioso e tutto regionale, anche paradossale se pensiamo che il Tacco d'Italia non ha squadre di calcio in Serie A ma ha portato a casa quattro medaglie a Tokyo: tre ori con Vito Dell'Aquila (taekwondo), Massimo Stano (marcia maschile) e Antonella Palmisano (marcia femminile) e un argento con Luigi Samele nella scherma, tutte concentrate tra il Gargano e Santa Maria di Leuca. E il medagliere azzurro ringrazia.