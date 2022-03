Paralimpiadi 2022, Ucraina in testa al medagliere a quota 7: 3 ori

PECHINO (Cina) - Una medaglia per il suo popolo. L'ucraino Grygorii Vovchynskyi ha vinto l'oro nella gara sprint in piedi maschile di biathlon, alle Paralimpiadi di Pechino. Un titolo pieno di significati per il 33enne che ha subito dedicato il trionfo ai propri connazionali: "E' stato difficile per me quando è iniziata la guerra, non ho capito cosa sia successo e ho pianto ogni giorno - ha detto Vovchynskyi - Cosa posso fare se non dedicare questa gara alla mia Ucraina, al nostro popolo? Fermate la guerra!". Vovchynskyi, che ha battuto il tedesco Marco Maier di 45,8 secondi, ha affrontato la gara con un pensiero fisso: "Avevo il dovere di dare tutto per l'Ucraina. Ho pensato alla guerra, al mio paese, al mio popolo, al mio presidente. Amo l'Ucraina. Amo lo sport, ma oggi ho corso pensando al presente e al futuro della mia nazione". Oltre all'oro di Vovchynskyi, medaglie d'argento per Liudmyla Liashenko e Taras Rad, la 28enne si è imposta nella sprint femminile vinta dalla cinese Guo Yujie, il 23enne nella gara maschile (seduti) che ha visto il cinese Liu Zixu imporsi.