Paltrinieri non sarà portabandiera, la Fiamingo lo consola e Tamberi...

" Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna..." . Rossella Fiamingo pubblica un post su Instagram con questa frase con la quale sembra voler consolare Gregorio Paltrinieri, il suo compagno, che fino all'ultimo aveva sperato di essere uno dei due portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi . La spadista italiana, argento a Rio de Janeiro 2016, ha pubblicato una foto di Paltrinieri sorridente con una medaglia al collo e la bandiera tricolore sulle spalle : un auspicio in vista dei Giochi in Francia.

Fiamingo-Paltrinieri, nessuna polemica

Nessuna recriminazione o polemica: il post è stato commentato con un cuore da Gianmarco Tamberi. Paltrinieri è campione del mondo in carica dei 1500 m in vasca corta e degli 800 m in vasca corta, campione europeo negli 800 m in vasca lunga, nella 5 km in acque libere e nella 5 km a squadre. Ha conquistato l'oro ai Giochi di Rio 2016 nei 1500 m stile libero; l'argento negli 800 metri in vasca e il bronzo nella 10 km in acque libere a Tokyo 2020, terzo atleta della storia a riuscire a vincere una medaglia, nella stessa edizione dei Giochi, sia in piscina sia in acque libere.