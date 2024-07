Olimpiadi, la cerimonia di apertura di Parigi 2024: dove vederla e quando

Tutto è pronto per l'inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024 nonosatnte il caos vissuto nelle scorse ore nella capitale francese a causa di alcuni incendi e atti dolosi ai treni dell'Alta Velocità. Per l'Italia l'apertura dei Giochi Olimpic i è in realtà iniziata con un giorno di anticipo, con l'arrivo nella Capitale francese del presidente Sergio Mattarella e del campione Gianmarco Tamberi , che sarà il portabandiera azzurro insieme ad Arianna Errigo durante la cerimonia ufficiale. Quest'ultima si svolgerà venerdì 26 luglio dalle 19,30 lungo la Senna . Un evento unico nel suo genere, anche in considerazione del fatto che non ha richiesto biglietti per le banchine superiori, ma con rigidi controlli di sicurezza. Per le banchine inferiori, invece, è necessario un ticket. La parata delle barche prenderà il via dal ponte Austerlitz , attraverserà luoghi iconici come il Louvre , il Musée d'Orsay , la Tour Eiffel e Les Invalides , quindi si concluderà al Trocadero attorno alle 21,25.

Olimpiadi di Parigi 2024: dove vedere la cerimonia in tv e altri dettagli

La cerimonia, che durerà circa 3 ore e 30 minuti, sarà trasmessa in diretta sui canali Rai, in streaming gratuito su Rai Play, e disponibile anche su Eurosport, Sky, Discovery+, Sky Go, Now TV, Dazn e TIM Vision. Più di 120 capi di Stato e di governo, compreso il presidente francese Emmanuel Macron e la first lady degli Stati Uniti Jill Biden, presenzieranno alla cerimonia, che vedrà la partecipazione di circa 10.500 atleti provenienti da oltre 200 comitati olimpici. Gli atleti sfileranno su delle barche. Ad aprire la parata sarà la Grecia, seguita dal team dei rifugiati. L'Italia sfilerà invece con, Giamaica, Islanda e Israele, con i problemi di sicurezza che questo comporta. Gli Stati Uniti, con LeBron James e Coco Gauff come portabandiera, sfileranno penultimi, mentre la Francia, Paese ospitante, chiuderà la parata. Tra le altre star presenti, ci saranno Tom Daley per la Gran Bretagna, Andre De Grasse per il Canada, Nicolás Jarry per il Cile, e Dennis Schroeder per la Germania. Durante la parata, saranno visibili grandi cartelloni lungo le rive della Senna, compreso quello raffiguarante la Gioconda. La parte finale della cerimonia al Trocadero includerà spettacoli e performance, con la possibile partecipazione di Lady Gaga e Celine Dion, anche se la loro presenza non è stata ancora ufficialmente confermata.