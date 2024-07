Musetti instancabile e perfetto a Parigi. Nadal trova Djokovic, Vavassori ok

Musetti batte Monfils, Darderi out

Insieme a Vavassori, prosegue la sua avventura Lorenzo Musetti che si aggiudica in due set il match d'esordio cotro il padrone di casa Gael Monfils. Per il 22enne carrarino, reduce dalla finale persa ad Umag contro Cerundolo, arriva un importante successo in 6-1, 6-4 che vale il passaggio al secondo turno contro l'argentino Mariano Navone. Peccato per Luciano Darderi che esce al primo turno del torneo olimpico. L'azzurro si arrende all'esordio, con il punteggio di 6-3 6-4, allo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 9. Nulla da fare per l'italo-argentino che saluta subito l'avventura di Parigi.

Nadal-Djokovic al secondo turno

Esordio con vittoria, anche se sofferta, per Rafa Nadal nel torneo olimpico di tennis maschile a Parigi 2024. Sul centrale del Roland Garros, praticamente casa sua, lo spagnolo ha dovuto penare tre set per piegare l'unghese Marton Fucsovics, numero 83 Atp, con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4. Nel prossimo turno Nadal affronterà Novak Djokovic in una sfida che si preannuncia storica.

