Olimpiadi oggi live: Paolini avanti. Paltrinieri in finale, attesa Ceccon

PARIGI (Francia) - Proseguono a Parigi i Giochi Olimpici. La giornata è iniziata con il beach volley, dove si è imposta la coppia azzurra Cottafava-Nicolai. Paltrinieri secondo nella sua batteria negli 800 metri stile libero. Bene anche Luca de Tullio: entrambi volano alla finale di domani. Grande attesa per Ceccon e Pilato .Tiro a segno, Sollazzo quinto nella Carabina 10 metri. Paolini ok contro la polacca Linette : è agli ottavi.

Canottaggio, Comini-Codato in semifinale

Nella gara di ripescaggio del “due senza”, gli azzurri Davide Comini e Giovanni Codato conquistano la semifinale, concludendo al secondo posto alle spalle della Svizzera.

Tennis, Paolini agli ottavi

Tutto facile per l'azzurra Jasmine Paolini, che senza alcuna difficoltà conquista gli ottavi di finale del singolare femminile di Parigi 2024. Sulla terra rossa del Roland Garros, l'azzurra (numero 5 al mondo) ha sconfitto la polacca Magda Linette in due set (6-4 6-1).

Sollazzo: "Quinto posto? Non sono soddisfatto"

"In gara continuavo a pensare a quel primo colpo sbagliato: mi ha devastato, poi ho cercato di recuperare. Se sono soddisfatto del quinto posto? Direi di no, ora vorrei solo andare a dormire, rilassarmi un attimo e dimenticare. Tutto ciò che non è il primo posto io non lo considero". Così l'azzurro Danilo Dennis Sollazzo al termine della finale della Carabina 10 metri di Parigi 2024.

Paltrinieri: "L'ho presa come una finale" "E' andata bene stamattina, l'ho presa come se fosse una finale - racconta Gregorio Paltrinieri in zona mista -. E' una cosa che non avevo mai fatto in vita mia e la sto provando a 30 anni a un'Olimpiade, però dovevo spingere da subito perchè ho perso troppe opportunità facendo lo scemo in batteria". Pugliato al top, Lenzi vola ai quarti Diego Lenzi pugile azzurro, supera gli ottavi di finale nella categoria 92 kg. Battendo l'americano Edwards per 3-1 si conquista un posto ai quarti di finale.

Martinenghi Ambasciatore dell'Ambiente

A Casa Italia a Parigi è stata celebrata la prima medaglia d'oro azzurra ai Giochi olimpici di Parigi. Nell'occasione il Presidente del CONI Giovanni Malagò e il Sottosegretario all'Ambiente Claudio Barbaro, hanno consegnato a Nicola Martinenghi il riconoscimento di 'Ambasciatore dell'Ambiente' e donato un albero, come accaduto con i precedenti medagliati, che alla fine dei Giochi comporrà un ideale bosco diffuso olimpico.

Fioretto, bene gli azzurri

Nella scherma maschile grande esordio nel fioretto per Tommaso Marini che ai sedicesimi batte il canadese Broszus. Supera il turno anche Guillaume Bianchi che ha la meglio su Maximilien van Haaster. Agli ottavi pure Filippo Macchi che sconfigge Xu Jie.

Tennis, Paolini in campo: primo set ok

Jasmine Paolini in campo nel tennis contro la polacca Linette. Primo set vinto dalla tennista italiana 6-4.

Nuoto, Paltrinieri è finale negli 800 stile libero

Secondo posto in batteria e terzo riferimento cronometrico complessivo per Gregorio Paltrinieri che bagna il suo debutto alle Olimpiadi di Parigi conquistando il pass per la finale degli 800 stile libero. Grande prova del capitano dell'Italnuoto che non si risparmia in acqua e chiude in 7'42"48 alle spalle del tunisino Ahmed Jaouadi (7'42"07) e dell'irlandese Daniel Wiffen, miglior tempo della mattinata (7'41"53), distante poco meno di un secondo da quello dell'azzurro.