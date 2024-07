Simone Biles brilla a Parigi 2024: quanto costa il body con 6 mila cristalli

Tra gli eventi più attesi alle Olimpiadi di Parigi 2024, anche quello del ritorno in gara di Simone Biles. L'atleta, che ha dimostrato ancora una volta il suo straordinario talento, nel corso delle qualificazioni a squadre femminili di ginnastica artistica alla Bercy Arena, ha regalato una performance spettacolare, infiammando il pubblico e portato la squadra USA in finale, consolidando la sua posizione come favorita per l'oro. Ad assistere all'evento c'erano tra il pubbllico numerose celebrità, tra cui Tom Cruise, Ariana Grande, Lady Gaga (già protagonista della cerimonia di apertura), Snoop Dogg e Anna Wintour, tutti presenti per tifare per la ginnasta americana.