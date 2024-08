Bellandi, oro e amore! Il bacio alla compagna fa scalpore: "Che c'è di strano?"

Lacrime di gioia per Alice Bellandi dopo aver vinto la finale nel judo contro l'israeliana Inbar Lanir nella categoria -78kg donne. Così la judoka azzurra ha commentato una vittoria strepitosa: "Lo dedico alla mia Italia, dopo che le gare di questi giorni non erano andate come ci aspettavamo. Siamo una grande squadra. È anche per tutti loro. La dedico anche alla mia famiglia, alla mia compagna, al coach Antonio Ciano, al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle e alla nazionale italiana. Grazie a tutti per avermi sostenuto. Grazie anche a chi non è qui, ma ha contribuito a darmi qualcosa". Piangendo a dirotto davanti ai microfoni di RaiSport, l'atleta bresciana ha aggiunto: "Nel corso di questi anni ho perso occasioni importanti e con la mia mental coach ho fatto un lavoro davvero grande, che mi ha portato a mettere in mostra oggi la versione migliore di me stessa. Mi sono resa conto di aver preso un colpo sul labbro, ma per la gloria questo e altro. Mi onora che oggi fossero qui delle cariche importante dello Stato italiano, ma è anche importante che ci fossero i miei affetti più cari e le persone con cui ho condiviso questo percorso".