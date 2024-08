Olimpiadi oggi live: Italvolley ai quarti con il Giappone. Tortu per la finale 200m

PARIGI (Francia) - Decima giornata di gare per le Olimpiadi di Parigi 2024: dopo lo strepitoso oro nel tennis con il doppio Errani / Paolini , l'Italvolley di coach De Giorgi cerca il pass per la semifinale contro il Giappone. Il nostro Filippo Tortu , nelle semifinali dei 200 metri, è in gara per l'accesso in finale, con De Gennaro che, dopo il primo oro, cerca il bis nella Canoa maschile.

Skeet misto, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti in finale con gli Stati Uniti

Ai Giochi di Parigi 2024 Diana Bacosi e Gabriele Rossetti hanno conquistato l'accesso in finale e sfideranno gli Stati Uniti nella finale dello skeet misto ai Giochi di Parigi 2024.

Descamps: "Acque Senna? Abbiamo un piano di riserva"

“Per quanto riguarda il nuoto di fondo abbiamo un'altra sede come piano di riserva perché non ci sono opzioni nel caso in cui i livelli di qualità dell'acqua non siano in linea con quelli richiesti”. Lo ha detto detto Anne Descamps, portavoce delle Olimpiadi di Parigi 2024, durante il briefing quotidiano del Cio, a proposito del livello delle acque della Senna dopo la notizia del ritiro della squadra di triathlon belga dalla staffetta mista a causa di un malore occorso alla triatleta Claire Michel. Le gare di nuoto di fondo di 10 km sono in programma l'8 e il 9 agosto.

Volley, Italia contro il Giappone per la semifinale

I ragazzi di Ferdinando De Giorgi, dopo aver vinto il girone (con Brasile, Egitto e Polonia) a punteggio pieno, entrano nella fase a eliminazione diretta delle Olimpiadi di Parigi 2024: ai quarti, c'è la semifinale - dove ci sarà la vincente di Francia-Germania - in palio contro il Giappone.