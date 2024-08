Serena Williams rifiutata da un ristorante di Parigi: la denuncia sui social

Spiacevole fuoriprogramma per Serena Williams, che si trova a Parigi per assistere alle Olimpiadi 2024, partecipando a diversi eventi sportivi, tra cui gare di nuoto e le finali di tennis, come quella tra Alcaraz e Djokovic. Durante la sua visita, la campionessa di tennis ha vissuto un episodio spiacevole che ha condiviso sui social. Williams ha svelato di essere stata respinta all'ingresso del ristorante panoramico dell'hotel The Peninsula, nonostante il locale fosse apparentemente vuoto. In un post su X, ha manifestato tutta la sua rabbia: "Accidenti, mi è stato negato l'accesso al rooftop per mangiare in un ristorante vuoto, in uno dei posti più belli della città. Non era mai successo con i miei figli. C'è sempre una prima volta".