Tamberi contro tutto, finale conquistata a Parigi 2024! Bene anche Sottile

Le parole di Tamberi

"Prima di tutto devo ringraziare la gente, tutti gli italiani, che mi hanno mandato un messaggio di sostegno. È significato tantissimo per me, non me lo aspettavo. Lavoro da anni per questo momento e arrivarci così non è quello che avrei sperato". Così Gianmarco Tamberi intervenuto ai microfoni di RaiSport dopo la qualificazione del salto in alto ai Giochi di Parigi 2024. "L'avevo detto che sarebbe stato la gara più difficile della mia vita ma l'importante era andare in finale. Ma penso che Sabato sarà più facile", ha aggiunto il campione olimpico in carica del salto in alto. "Sapevo di dover sprecare le poche energie che avevo, è andata bene a 2.20 e 2.24, ma 2.27 ho provato a spingere e la gamba non teneva", ha spiegato Gimbo.