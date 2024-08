Olimpiadi oggi live: Italia-Turchia di volley. Iapichino in finale

Vela, l'azzurro Pianosi in finale kite

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, a Marsiglia, Riccardo Pianosi è nella finale a quattro del kite della vela. Per le medaglie, l'azzurro se la vedrà con Valentin Bontus (Austria), Maximilian Maeder (Singapore) e Toni Vodisek (Slovenia).

Pallanuoto, Condemi: “Siamo italiani e superiori a tutto questo”

"Non riesco ad esprimere nessun tipo di emozione per quanto accaduto e mi chiedo cosa possano imparare i bambini da un atto come quello di ieri in cui la politica è al di sopra dello sport. L'unica cosa di cui sono certa è che anche se la corsa è lunghissima, la ruota della vita gira per tutti, potete starne certi". Così l'azzurro di pallanuoto Francesco Condemi su Instagram torna sulle polemiche di ieri dopo che nei quarti di finale dei Giochi olimpici di Parigi 2024, gli è stato annullato il gol del pareggio per 3-3 dell'Italia contro l'Ungheria per fallo violento con conseguente espulsione. "Siamo italiani e siamo superiori a tutto questo, sempre a testa alta e mani sul cuore. Sono orgoglioso di essere nato italiano, torneremo", scrive ancora Condemi.

Pallanuoto, respinto il ricorso dell'Italia

Il World Aquatics Bureau Board ha respinto il ricorso presentato dall'Italia dopo la sconfitta di ieri sera del Settebello nei quarti di finale del torneo olimpico di pallanuoto maschile con l'Ungheria. La decisione è stata presa alla luce "dei regolamenti delle competizioni acquatiche mondiali 13.1.1 and 20.3.7", si legge in un comunicato.

Volley maschile, De Giorgi: "Vogliamo una medaglia"

"La nottata è stata lunga e non certo delle migliori, ma credo sia naturale, ora però non dobbiamo continuare a pensare a ciò che è stato, ma tutte le nostre energie devono essere focalizzate su domani; sappiamo che non è semplice, perché a volte la troppa delusione può fare dei brutti scherzi, ma noi dovremo essere bravi a veicolare attenzione e concentrazione su una partita che può consegnarci comunque una medaglia olimpica". Così il ct della nazionale italiana maschile di volley, Ferdinando De Giorgi alla vigilia della sfida agli Stati Uniti nella finale per il terzo o quarto posto del torneo delle Olimpiadi di Parigi 2024. "Devo essere sincero - ha detto ancora il ct -, e come già ammesso anche ieri nel post gara, non è quello che desideravamo, ma dobbiamo essere onesti e realisti. Noi contro la Francia non abbiamo giocato la nostra migliore pallavolo e loro hanno meritato la vittoria. Gli avversari che affronteremo domani sono una grandissima squadra che non ha bisogno di presentazioni, ma come dico sempre ai ragazzi in queste situazioni sarà importante tenere il focus e la concentrazione su di noi e sulla nostra metà campo; cercando di fare bene ciò su cui quotidianamente lavoriamo. Ovviamente abbiamo studiato e continueremo a farlo fino a domani, i nostri avversari, ma ripeto, ci concentreremo sul nostro sistema di gioco e sulle nostre peculiarità, analizzando, naturalmente, ciò che non ha funzionato ieri. Lo sto dicendo dall’inizio della competizione, tutte le squadre che hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale di questo tabellone olimpico sono tutte potenzialmente da medaglia, quindi sarà importante essere concentrati dall’inizio alla fine del match per far sì che le cose vadano meglio e come tutti noi desideriamo”.