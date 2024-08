Tom Daley, medaglia persa al villaggio olimpico: c'entra un... croissant

Spiacevole fuoriprogramma per Tom Daley alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Il noto tuffatore britannico ha vissuto un momento di sconforto quando si è reso conto di aver perso la medaglia d'argento conquistata ai Giochi Olimpici nella gara dal trampolino 10 metri sincro, in coppia con Noah Williams . La felicità vissuta per questo evento, che ha rappresentato l'apice della sua carriera e segnato il momento della sua decisione di ritirarsi dalle competizioni, è durata poco, poiché a causa di una banale distrazione, il nuotatore ha lasciato la preziosa medaglia nel villaggio olimpico. Daley ha spiegato ai media britannici di aver conservato la medaglia in una piccola borsa a forma di croissant , che lui stesso aveva realizzato all'uncinetto.

Tom Daley, la medaglia d'argento dimenticata al villaggio olimpico

Non è infatti una novità la passione di Tom Daley per il crochet. Il tuffatore ha raccontato che non si è trattato di un furto ma solo di una dimenticanza: "Ho dovuto tirare fuori delle cose dalla mia borsa per riuscire a infilarci anche il piccolo piumone che abbiamo ma quando ho rimesso tutto a posto ho lasciato lì, sul letto, la borsetta con la medaglia". Nonostante l'apprensione iniziale, Daley è sembrato fiducioso che la medaglia possa tornare presto a Londra, anche se al momento non è in suo possesso. La medaglia d'argento di Parigi ha un particolare significato per il nuotatore, non solo perché simbolo della sua carriera sportiva, che include cinque Olimpiadi e una serie di successi notevoli, ma anche perché è segno del suo addio definitivo alla carriera agonistica.

Daley ha debuttato a Pechino 2008 a soli 14 anni, poi ha vinto due medaglie di bronzo a Londra 2012 e Rio 2016, e l'oro conquistato a Tokyo 2021. Parigi 2024 ha segnato il suo ultimo tuffo, un momento carico di emozioni che ha confermato la sua decisione di ritirarsi. Nonostante l'inconveniente, Daley non ha perso la speranza di ritornare presto in possesso del trofeo che rappresenta la conclusione di una carriera sportiva eccezionale.