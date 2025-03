Kirsty Coventry è il primo presidente donna del Cio: "Sono anche la prima africana"

Kirsty Coventry è il nuovo presidente del Comitato Olimpico Internazionale . Già ministro dello sport dello Zimbabwe, nonché campionessa olimpica nei 200 dorso di nuoto ad Atene 2004 e Pechino 2008 - nella bacheca olimpica anche 4 argenti e 1 bronzo - Coventry è la prima donna a presiedere il Cio. Sostenuta dal presidente uscente Thomas Bach , l'ex atleta ha inoltre stravolto i pronostici delle votazioni in corso a Costa Navarino, in Grecia, che l'hanno vista in vantaggio sugli altri concorrenti già al primo turno, superando poi il quorum di 49 presenze.

Coventry: "Sono anche la prima africana"

Queste le parole del nuovo presidente del Cio: "È un momento straordinario, grazie dal profondo del cuore. Non è solo un grande onore ma anche un promemoria del mio impegno verso ognuno di voi. Vi renderò orgogliosi, adesso lavoriamo insieme. La ragazzina che ha iniziato a nuotare nello Zimbabwe tanti anni fa non avrebbe mai potuto sognare questo momento. Sono particolarmente orgogliosa di essere la prima donna presidente del Cio, e anche la prima africana. Spero che questo voto sia di ispirazione per molte persone. Oggi i soffitti di cristallo sono stati infranti e sono pienamente consapevole delle mie responsabilità. Lo sport ha un potere ineguagliabile di unire, ispirare e creare opportunità per tutti, e mi impegno a garantire di sfruttare al meglio questo potere. Insieme all'intera famiglia olimpica, compresi i nostri atleti, fan e sponsor, costruiremo sulle nostre solide fondamenta, abbracceremo l'innovazione e sosterremo i valori di amicizia, eccellenza e rispetto. Il futuro del Movimento Olimpico è luminoso e non vedo l'ora di iniziare".