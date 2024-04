Dream Team Usa alle Olimpiadi: ecco chi completerà la super squadra per Parigi

Nelle prossime ore verrò diramata ufficialmente la lista definitiva dei 12 giocatori che prenderanno parte al torneo Olimpico di pallacanestro (il via della competizione ci sarà il prossimo luglio, quando andranno in scena i Giochi di Parigi ) ma, secondo quanto riferito da Espn, è stata presa anche l'ultima scelta per il roster definitivo del Dream Team Usa versione 2024 che nella capitale francese andrà a caccia dell'ennesimo oro olimpico. Sarà dunque Kawhi Leonard l'ultimo giocatore a completare il roster di stelle che scenderà in campo la prossima estate in Francia: l'asso dei Clippers avrebbe dato la sua disponibilità a Grant Hill , managing director della Federazione statunitense .

Kawhi nell'elenco dei convocati: è lui l'ultimo tassello

Leonard dei Los Angeles Clippers sarà dunque il 12° giocatore di Team Usa, andando di fatto il super roster che sarà a disposizione di coach Steve Kerr in estate, rafforzando ulteriormente la nazionale che già vantava tra i convocati nomi illustri: LeBron James (Los Angeles Lakers), Steph Curry (Golden State Warriors), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Phoenix Suns), Joel Embiid (Philaderlphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jrue Holiday (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Devin Booker (Phoenix Suns) e Bam Adebayo (Miami Heat). Un gruppo completo sotto ogni punto di vista e che si prepara ad affrontare il girone C con Serbia, Sud Sudan e l'Italia di Pozzecco (in caso di vittoria al torneo Preolimico di San Juan), candidandosi ovviamente come principale favorita alla vittoria del torneo Olimpico di pallacanestro.

Kawhi Leonard: le statistiche

L'ala piccola dei Los Angeles Clippers, in questa regular season ha viaggiato con una media di 23.7 punti a partita, contornati da 6.1 rimbalzi e 3.6 assist di media, per 34.3 minuti giocati a partita. Una stagione di tutto rispetto per il cestista statunitense, che dopo aver ripreso i ritmi a cui ha abituato la platea di spettatori dell'NBA, cercherà di conquistare con i suoi compagni anche l'oro olimpico , alimentando la scia di successi del Dream Team.