Olimpiadi 2024, Argentina derubata a Parigi: la rivelazione

Inizio non felice per l'Argentina alle Olimpiadi 2024. La Nazionale argentina è furiosa dopo quanto accaduto nella prima giornata dei Giochi Olimpici, durante la partita contro il Marocco. Il Ct Javier Mascherano ha espresso una dura critica nei confronti dell'arbitraggio, che ha annullato il gol del pareggio dopo un'ora e venti minuti di revisione, con uno stadio vuoto perché molti spettatori pensavano che la partita fosse finita. Mascherano ha, inoltre, denunciato dei gravi episodi avvenuti alla vigilia del match: "Ieri alcune persone sono entrate durante i nostri allenamenti e ci hanno derubato. A Thiago Almada mancavano l'orologio e gli anelli. È successo ai Giochi Olimpici, e noi non abbiamo voluto dire nulla. Non intendiamo che ci avvantaggino in alcun modo, ma non ci prendiamo nemmeno per il c**o come hanno fatto oggi", poi ha aggiunto che "gli effetti personali di Almada sono stati sottratti mentre il giocatore faceva la doccia".