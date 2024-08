Fangio in lacrime, altra storia di sport alle Olimpiadi: “Per voi giornalisti…”

Il settimo posto in gara e il quattordicesimo riferimento cronometrico dopo l'incrocio dei tempi delle due semifinali hanno estromesso Francesca Fangio dall'ultimo atto dei 200 rana femminili ai Giochi di Parigi. L'azzurra ha nuotato in 2'25"39, lontanissima dalla soglia di qualificazione per la gara di venerdì. "Per molti forse può sembrare una frase fatta quando si dice l'importante è esserci… ma per è lo è stato - ha dichiarato ai microfoni Rai dopo essere scoppiata in lacrime - Non lo so, non mi sembra vero, non credevo di poterne fare un'altra, ero arrivata a rincorrere la qualificazione olimpiaca all'ultimo istante”.