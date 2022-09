All' Autodromo di Imola lo spettacolo dell'S3

Hanno partecipato il Sottosegretario alla Presidenza Regione Emilia Romagna Giammaria Manghi, il Presidente del CR Fipav Emilia Romagna Silvano Brusori, il consigliere federale Eugenio Gollini, il sindaco di Imola Marco Panieri e il presidente della società sportiva Diffusione Sport Imola Pasquale De Simone.

La tappa del VolleyS3 a Imola rientra tra gli eventi che fanno parte dell’accordo di convenzione triennale sottoscritto da Federazione Italiana Pallavolo e Regione Emilia Romagna. L’accordo prevede, infatti, che la Regione diventi una delle sedi principali delle discipline federali ospitando, a vario titolo, eventi di pallavolo, beach volley, sitting volley e VolleyS3.

LE DICHIARAZIONI-

Marco Panieri (Sindaco di Imola)- « Imola è una città che ha una forte vocazione sportiva. Oltre all’automobilismo, noi promuoviamo lo sport a 360 gradi e la pallavolo in particolare quella rivolta ai più piccoli è per noi importantissima. Per questo siamo felicissimi di ospitare la terza tappa del tour del Volley S3 che coinvolgerà il 21 settembre tantissimi bambini. Ringrazio, infine, tutti i presenti e il Sottosegretario Manghi per il supporto ».

Giammaria Manghi (Sottosegretario alla Presidenza Regione Emilia Romagna)- « L’accordo stipulato con la FIPAV, una delle federazioni più importanti, fa parte di una nostra volontà di organizzare eventi sportivi su tutto il territorio regionale. Ricordo quelli già svolti come le finali di VNL a Bologna, il Trofeo delle Regioni che ha coinvolto centinaia di atleti provenienti da tutta Italia. Abbiamo avuto poi il piacere di ospitare nella nostra Regione le finali dei campionati maschili e femminili di Sitting Volley. Ora siamo qui per presentare la tappa del Volley S3, progetto promosso dalla FIPAV rivolto a tutti i ragazzi fino ai dodici anni. Imola, come da detto il Sindaco Panieri, ha una spiccata vocazione per lo sport e una pratica sportiva di base molto sviluppata. Da parte nostra c’è tutta la volontà di supportare manifestazioni sportive di vario genere e che possano creare un indotto al territorio ».

Eugenio Gollini (Consigliere Fipav)- « Proprio due giorni fa la Nazionale maschile ai Campionati Mondiali ha emozionato ed ha tenuto incollati milioni di spettatori alla tv e risultati come questi aiuteranno anche il nostro movimento di base. Da un lato abbiamo l’alto livello, dall’altro invece abbiamo una grande attività di base che curiamo con la stessa attenzione. Il VolleyS3 rappresenta il primo approccio che un bambino ha con il nostro mondo, per questo dobbiamo appassionarlo e farlo sentire partecipe di un movimento importante. Colgo infine l’occasione per ringraziare Decathlon che con il marchio AllSix supporta la nostra attività legata al VolleyS3 ».

Silvano Brusori (Presidente Fipav Emilia Romagna)- « La Regione Emilia Romagna, a seguito dell’importante accordo triennale firmato con la FIPAV, ci ha dato una grande mano per organizzare al meglio tanti eventi in questo 2022. Gli eventi legati alla pallavolo e sitting volley hanno toccato diverse province della nostra regione generando un indotto importante per le città ospitanti. La città di Zocca ad esempio nelle scorse settimane ha ospitato i raduni di tre nazionali giovanili che hanno preparato al meglio i loro impegni sportivi. Il 21 settembre, invece, qui a Imola avremo un bellissimo evento che coinvolgerà i più piccoli e questo ci riempie il cuore di gioia »:

Pasquale De Simone ( Presidente Diffusione Sport Imola)- « Abbiamo fortemente voluto l’organizzazione di una tappa del Volley S3 perché la nostra società (Diffusione Sport n.d.r.) da sempre lavora sul territorio con i più giovani. Negli anni scorsi abbiamo organizzato diversi eventi sportivi importanti e metteremo a disposizione questa nostra esperienza per organizzare al meglio anche questa tappa di Volley S3 a Imola. Questa manifestazione si svolgerà all’interno di una location straordinaria come l’Autodromo di Imola che farà da cornice ad un evento cui parteciperanno oltre 1000 bambini. Ringrazio, infine, la Federazione Italiana Pallavolo e le istituzioni locali per la fiducia che hanno riposto in noi ».

LE PROSSIME TAPPE DEL TOUR VOLLEY S3-

21 settembre – Imola (BO)

28 settembre – Trento

4 ottobre – L’Aquila