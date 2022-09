SportCity Day 2022: il volley protagonista nella tappa romana

ROMA- Tanto sport, per tutti i gusti e gratuito. Questo sarà lo SportCity Day , manifestazione giunta alla sua seconda edizione e che domenica 18 settembre toccherà le piazze 35 città italiane nelle piazze delle quali si svolgeranno, dall'alba al tramonto sotto l'egida qualificata di Federazioni ed Enti di Promozione sportiva, oltre 60 attività sportive diverse

Oggi è stata ufficialmente presentata alla stampa, nello Stadio di Domiziano, la tappa romana. Fra le discipline che i cittadini di ogni età potranno praticare non poteva mancata la pallavolo. In un area appositamente allestita saranno presenti tecnici e giocatori delle due formazioni romane di vertice, la femminile che partecipa all'A2 e la maschile che sarà protagonista in A3.

All conferenza stampa hanno partecipato giornalisti, autorità e molti operatori sportivi che saranno protagonisti della giornata di sport al Laghetto dell’Eur. Fra i presenti Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sportcity organizzatrice dell’evento; Alessandro Onorato, Assessore allo sport, turismo, grandi eventi e moda di Roma Capitale; Roberto Tavani, Delegato allo Sport della Regione Lazio; Adriana Bonifacino, componente del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute;; Angelo Argento, Presidente di Cultura Italiae; Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea; Federico Serra, direttore Osservatorio sullo sport Fondazione Sportcity; Fabio Salerno, Direttore Generale di Asi.