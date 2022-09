Supercoppa Italiana: vince Nola Città dei Gigli

Una vittoria che evidenzia ancora una volta la superiorità della formazione guidata da Guido Pasciari, che dopo essersi assicurata nel maggio scorso il titolo di Campione d’Italia e la Coppa Italia vinta a Parma lo scorso anno, è riuscita ad imporsi anche in questa prima edizione della Supercoppa Italiana.

Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, il Nola Città dei Gigli con grande determinazione ha dato una sterzata e allungato sugli avversari (16-9) andando poi a chiudere la prima frazione con il punteggio di 25-19.

Decisamente più equilibrato il secondo set che procede per un lungo tratto in equilibrio (7-7). È il Nola nella fase centrale del set a rompere l’equilibrio e a trovare un buon allungo (15-12). Nel finale di set la Gioco Parma prova a ricucire, ma la squadra campana ha respinto ogni tentativo di rimonta chiudendo 25-15 e portando il risultato sul 2-0.

Il terzo parziale ha visto ancora una volta una buona partenza della Gioco Parma che si è spinta sul +2 (6-4). Con il perseguire delle azioni, però, il Nola Città dei Gigli ha ricominciato a macinare un buon gioco. Nel finale in una situazione di estrema incertezza le due squadre hanno giocato palla su palla (24-24), ma i Campioni d’Italia in carica hanno tenuto duro e si sono andati a prendere la prima Supercoppa italiana di sitting volley (29-27).

Presente sulle tribune del PalaFalcone anche il CT della Nazionale maschile Alizera Moameri. In questa Supercoppa Italiana tra le fila delle due formazioni c’erano ben 7 giocatori della selezione azzurra. MVP della manifestazione è stato eletto Vittorio Pasciari (Nola Città dei Gigli).

L’appuntamento ora è a Parma dove domenica 2 ottobre si disputerà la Supercoppa femminile tra la Dream Volley Pisa e la Gioco Parma.

I PROTAGONISTI-

Emanuele DI Ielsi (Nola Città dei Gigli)- « Siamo felicissimi del risultato che abbiamo ottenuto oggi, abbiamo lavorato molto per portare a casa anche questo traguardo. Non siamo certamente appagati e vogliamo in futuro continuare a vincere e regalare altre gioie ai nostri sostenitori. La gara di oggi è stata molto dura e questo mi rende felice perché vuol dire che il livello si sta innalzando e anche altre squadre ora sono competitive. In merito alla nazionale stiamo lavorando nei vari collegiali per preparare al meglio l’appuntamento clou di questa stagione, i Campionati Europei »:

Giovanni Marani (Gioco Parma)- « Oggi in questa partita abbiamo dato tutto noi stessi. Abbiamo cercato di onorare al meglio questa Supercoppa fortemente voluta dalla Federazione Italiana Pallavolo. Questo dimostra come anche il sitting volley sia importante all’interno della nostra federazione. Noi siamo ad inizio stagione e quindi molte cose sono da sistemare, ma siamo sulla strada giusta. Giocare contro il Nola Campione d’Italia non è mai facile e mi porto di buono quanto fatto nel terzo set. Credo questo sia l’atteggiamento giusto e se riusciremo a tenere questa concentrazione per tutto l’arco delle partite potremo ambire a risultati importanti ».