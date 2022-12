Sitting Volley: gli azzurri battono la Rep.Ceca e cedono alla Slovenia

MONT-SAINT-AIGNAN (FRANCIA)- Prima giornata dell'dell’ European Championship Division B di sitting volley maschile Men a Mont-Saint-Aignan, torneo che vale come qualificazione ai prossimi campionati Europei. Per gli azzurri di Alireza Moameri una vittoria e una sconfitta nelle delle due partite giocate oggi. In mattinata hanno battuto con un netto 3-0 (25-16, 25-16, 25-10) la Repubblica Ceca per poi cedere alla Slovenia con il punteggio di 3-2 (25-21, 23-25, 25-19, 27-25, 15-13)

La vittoria all’esordio contro la formazione ceca è arrivata al termine di una gara nella quale gli azzurri hanno avuto il pieno controllo della situazione dall’inizio alla fine dell’incontro. La squadra ceca non è quasi mai riuscita a contrastare il gioco espresso da Gamba e compagni, bravi a rimanere sempre concentrati e a non lasciare praticamente scampo agli avversari.

Nella seconda gara di giornata, gli azzurri sono partiti bene nel primo set, ma con il proseguire delle azioni la Slovenia ha ripreso coraggio e ha chiuso in proprio favore il parziale. Pronta la risposta dei ragazzi di Moameri che al rientro in campo hanno guadagnato un buon margine tenuto fino alla fine. Nella terza frazione l’Italia non è riuscita ad incidere e gli avversari hanno preso il largo e chiuso 25-19 il set. Nel quarto Gamba e compagni sono partiti forte e una volta avanti hanno amministrato il vantaggio, per poi chiudere 25-17. Nel tie-break dopo un’altalena lunghissima di emozioni sono stati gli sloveni a conquistare il match (15-13).

Domani l’Italia tornerà nuovamente in campo per affrontare nell’ultimo match della Pool B l’Ungheria alle ore 11. Conclusa la fase a gironi, la manifestazione proseguirà poi con quarti di finale, semifinali e finali.

I PROTAGONISTI-

Federico Ripani- (Italia)- « Siamo molto soddisfatti per la vittoria nel primo match contro la Repubblica Ceca in questo torneo di qualificazione ai Campionati Europei. Il lavoro fatto in questi ultimi mesi con il coach Alizera è stato inteso e inizia a dare i suoi frutti. Nella partita di oggi la Repubblica Ceca non è mai riuscita a metterci in difficoltà e abbiamo gestito al meglio i vari momenti della gara ».

Davide Nadai (Italia)- « La partita di questa sera contro la Slovenia è stata lunga e molto sofferta. Abbiamo provato fino alla fine a conquistare la vittoria. Siamo in una fase in cui nuovi giocatori sono entrati a far parte del gruppo e stiamo lavorando molto sull’amalgama di squadra e sulla tecnica individuale. Siamo molto fiduciosi per il proseguo e vogliamo portare a casa un risultato positivo da questa competizione ».

NAZIONALI PARTECIPANTI-

Francia, Lituania, Lettonia e Inghilterra, Italia, Slovenia, Ungheria e Repubblica Ceca.

CALENDARI E RISULTATI-

POOL A-



15 DICEMBRE

Francia-Lituania 1-3 (20-25, 15-25, 25-20, 13-25)

Lettonia-Inghilterra 3-1 (21-25, 25-15, 25-10, 25-13)

Francia-Lettonia 0-3 (14-25, 12-25, 20-25)

Lituania-Inghilterra 3-1 (21-25, 25-15, 25-10, 25-13)

16 DICEMBRE-



ore 9.00 Inghilterra-Francia

ore 9.30: Lettonia-Lituania

POOL B-



15 DICEMBRE-



Slovenia-Ungheria 1-3 (23-25, 24-26, 25-21, 21-25)

Italia-Repubblica Ceca 3-0 (25-16, 25-16, 25-10)

Ungheria-Repubblica Ceca 3-0 (25-23, 25-21, 25-20)

Slovenia-Italia 3-2 (25-21, 23-25, 25-19, 27-25, 15-13)

16 DICEMBRE-



ore 11-00: Italia-Ungheria

ore 11.30: Repubblica Ceca-Slovenia