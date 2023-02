Caorle ospiterà gli Europei di sitting

Le due rassegne continentali sbarcano, dunque, per la prima volta in Italia e vedranno la partecipazione di 12 nazionali femminili e altrettante maschili. Alla manifestazione più importante per le nazionali del Vecchio Continente ci saranno entrambe le selezioni tricolori. Le ragazze del CT Amauri Ribeiro arriveranno all’appuntamento clou della stagione da vice campionesse in carica, mentre la nazionale maschile, guidata dal tecnico Alizera Moameri, scenderà in campo con l’obiettivo di migliorare il tredicesimo posto; risultati ottenuti entrambi nella precedente edizione organizzata nel 2021 a Kemer in Turchia.

Nel frattempo proseguono i lavori di preparazione all'evento. Il 3 e 4 febbraio, infatti, c’è stato un incontro tra le istituzioni cittadine, rappresentanti della FIPAV e del Para Volley Europe. All’incontro hanno partecipato l’Assessore allo Sport della Città di Caorle Mattia Munerotto, il vice presidente FIPAV Adriano Bilato, il presidente del Para Volley Europe Branko Mihorko, il General Manager del PVE Nello Calleja, il marketing Director del PVE Guido Pasciari; con loro il presidente di FIPAV Veneto Roberto Maso, il vicepresidente del CR Veneto Giancarlo Vianello e il Responsabile Preparazione Olimpica e Paralimpica FIPAV Libenzio Conti.