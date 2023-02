Roma ospiterà anche la Coppa Italia dei Territori

La formula della Coppa Italia dei Territori prevede un girone all'italiana da disputare sabato 25 febbraio a partire dalle ore 15.00: tutti gli incontri (ogni CT sfiderà gli altri 3) saranno al meglio dei due set su tre a 25 punti con eventuale terzo a 15. In caso di vittoria per 2-0 si conquistano 3 punti, in caso di 2-1 si conquistano 2 punti e in caso di sconfitta 1 (risultato di 1-2) o 0 (risultato di 0-2). Le prime due classificate al termine del girone giocheranno la finalissima di domenica mattina, mentre le ultime due si affronteranno nella finalina 3-4 posto. A questo torneo hanno partecipato in passato anche due dei top player che sabato e domenica si sfideranno sul taraflex tricolore del Pala Eur: il palleggiatore di Trento, Riccardo Sbertoli, campione d’Europa e del mondo in carica con la Nazionale di De Giorgi, e Alessandro Piccinelli, libero della Sir Safety Perugia. Entrambi difesero ai tempi dell’Under 15 i colori della rappresentativa di Milano durante le prime edizioni della Coppa Italia dei Territori.

« Teniamo moltissimo a questa manifestazione - le parole del presidente della FIPAV Roma, Claudio Martinelli - la macchina organizzativa era già partita a dicembre 2021, ma a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria tutto si è dovuto fermare. Torniamo dunque a rilanciare la Coppa Italia dei Territori con grande entusiasmo, abbinandola alla competizione regina, cioè la Del Monte Coppa Italia di Superlega, che negli stessi giorni vedrà i migliori giocatori del mondo confrontarsi al Palazzo dello Sport. Roma sarà ancor di più al centro di tutte le mappe pallavolistiche, unendo simbolicamente i campionissimi di Perugia, Piacenza, Trento e Milano ai talenti dei CQT maschili di Roma, Milano, Firenze e Bologna ».

I CQT partecipanti al torneo verranno premiati domenica prima della finale della Del Monte Coppa Italia.

IL PROGRAMMA-

Sabato 25/02-

ore 15.00: CQT ROMA - CQT BOLOGNA

ore 16.00: CQT FIRENZE - CQT MILANO

ore 17.00: CQT BOLOGNA - CQT FIRENZE

ore 18.00: CQT ROMA - CQT MILANO

ore 19.00: CQT BOLOGNA - CQT MILANO

ore 20.00: CQT ROMA - CQT FIRENZE

Domenica 26/02-

ore 9.30: finale 3-4° posto

ore 9.45: finale 1-2° posto