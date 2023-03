Dodici azzurri convocati da Moameri a Tirrenia

TIRRENIA (PISA)- Il tecnico della nazionale maschile di sitting volley Alizera Moameri ha convocato dodici giocatori, per uno stage di tre giorni, da venerdì 24 a domenica 26 marzo,che si terrà nel Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia in provincia di Pisa. La nazionale proseguirà la preparazione in vista dei prossimi impegni agonistici.